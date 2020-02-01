親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

澳洲確診武漢肺炎10例 禁來自中國大陸旅客入境

第2波流感襲美！症狀類似武漢肺炎 近4個月來已奪萬命

第2波流感襲美！症狀類似武漢肺炎 近4個月來已奪萬命

2020-02-01 15:47世界日報 編譯黃秀媛／綜合31日電

武漢肺炎疫情延燒之際，美國又遭到第二波季節性的流行性感冒侵襲。示意圖／Ingim...
武漢肺炎疫情延燒之際，美國又遭到第二波季節性的流行性感冒侵襲。示意圖／Ingimage
分享

在來勢洶洶的武漢肺炎鬧得沸沸揚揚之際，美國又遭到第二波季節性的流行性感冒侵襲。這兩種疫疾有許多相同的症狀，可是流感對人造成的危險大得多。

聯邦疾病防治中心估計美國自去年10月以來已有超過1900萬人得流感，有18萬人必須住院治療，約有一萬人喪生。

但是，突然出現的武漢肺炎吸引全球注意，反而掩蓋了遠更嚴重的流感疫情。全球20多國迄今共發現將近一萬個武漢肺炎病例，絕大多數集中在中國，有212人喪生。美國發現7個確診病例，尚無病患因此死亡。

這兩種病毒初期引發的症狀很類似，包括咳嗽、發燒，有些人會呼吸困難。最主要的不同是，感染武漢肺炎病毒的大多是最近到過中國，或與已感染病毒的人近距離接觸的人。

美國這次流感季節比往年提早展開，去年11月中旬通常較晚才出現，而且對兒童危害最大的B型流感患者劇增，使疫情開始惡化。患者有一半以上是兒童和通常較健康的不滿25歲年輕人。

由於老年人向來最容易因流感病重和死亡，今年卻是兒童和年輕患者居多，因此住院和死亡率遠低於往常的平均水準。

但是，過去兩周流感出現第二波感染潮，而且新出現的是通常打前鋒的A型流感。這種流感對成年人威脅較大，並可能造成更嚴重病情，導致更多人喪生。

美國每一州都通報廣泛感染，而專家對接受疫苗接種比率太低感到無奈，尤其今年的疫苗對付這一波流感病毒特別有效。

馬友診所疫苗主管波蘭德說，一般美國人只要沒到過中國，或未曾接觸到過中國的人，不會受到武漢肺炎病毒危害，真正危險的是流感。

這波流感疫情仍不像2017-2018年那麼嚴重，當時有81萬人住院，大約6萬1000人喪生，病人多得有些醫院被迫在停車場設立緊急處理中心。現在這波A型流感病毒毒性較輕。

流感病毒武漢肺炎患者疫情

延伸閱讀

武漢肺炎衝擊湖北台廠 PCB和光通訊恐受影響

武漢台商發燒7天看不到醫生 台協副會長：我們...

一晚接診200病患還要幫收屍！武漢女醫師：心...

女友是武漢人 新疆男提分手：不想為愛丟了命

相關新聞

前女星控淫魔：硬上還嗆欠他一次

2020-02-01 13:44

與警對峙抗稅 78歲婦坐牢12年喜獲釋

2020-02-01 13:44

堅未殺人 喬州死囚伏法仍不認罪

2020-02-01 13:44

30歲女開車闖海湖莊園 逃脫被捕

2020-02-01 13:44

川普彈劾案下周判決 參院拒傳喚新證人

2020-02-01 12:57

川普彈劾案預計下周判決 川普將在陰影中發表國情咨文

2020-02-01 08:04

愛荷華州造勢「驚人」 川普：我輸你們完蛋

2020-02-01 00:00

川普愛荷華州造勢：如果我輸 你們農場會完蛋

2020-01-31 22:44

川普彈劾表決關鍵1票！田州參議員亞歷山反對傳新證人

2020-01-31 15:54

解放軍女中尉就讀波士頓大學當間諜 FBI發布通緝令

2020-01-31 15:53

強暴犯冤獄25年 DNA還清白

2020-01-31 15:49

醫療補助擬再改 低收入成年人資格緊縮

2020-01-31 15:48

控川普性侵女作家 要取驗DNA

2020-01-31 15:48

民主黨總統初選 桑德斯獲郵政工人工會背書

2020-01-31 15:47

布萊恩墜機案 直升機運輸業者宣布暫停營運

2020-01-31 13:18

臉書在伊州使用面容識別技術違反隱私權 付5.5億和解

2020-01-31 12:57

誤報柯比4個女兒都在機上 ABC記者遭停職

2020-01-31 12:54

美國人預期壽命增長 四年來首見

2020-01-31 12:49

美嚴打「生育觀光」 傳限縮簽證

2020-01-23 23:12

伊拉克致函安理會 呼籲譴責美國暗殺行動

2020-01-07 11:43

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

韓國驚現武漢肺炎患者與醫護街頭追逐 報警後真相令人髪指

2020-02-01 10:54

花豹橫死躺路中 他膽顫心驚下車查看卻讓他傻眼

2020-02-01 10:36

武漢肺炎與成長憂慮加劇 美股盤中跌逾500點

2020-02-01 02:25

武漢肺炎衝擊 美股大跌603點5個多月來最糟

2020-02-01 08:52

跟進台灣腳步！印度宣布禁止口罩等個人防護裝備出口

2020-01-31 23:12

憂疫情恐重創全球經濟 美股長黑、道瓊重挫603點

2020-02-01 05:48

便宜機票敢買嗎？5月從香港飛紐約5800元 中途停武漢

2020-02-01 13:55

野火進逼！澳首都陷緊急狀態

2020-01-31 22:49

英國正式脫歐！強生：許多人以為這一刻永遠不會到來

2020-02-01 11:07

脫歐後變邊緣人 歐盟警告員工：勿和英國共享資訊

2020-01-31 23:42

來自異世界的食物？「拉麵的蛋」和「麵條的果實」

2020-01-31 18:20

第2波流感襲美！症狀類似武漢肺炎 近4個月來已奪萬命

2020-02-01 15:47

經濟學家：武漢肺炎比SARS對全球經濟衝擊可能更大

2020-02-01 11:34

大笨鐘聲響起 英國正式脫歐

2020-01-31 23:58

英國脫歐3年歹戲落幕 大事記一次看

2020-01-31 21:56

電動車商Arrival成長讓汽車業大吃驚！UPS訂購1萬台

2020-02-01 10:01

川普愛荷華州造勢：如果我輸 你們農場會完蛋

2020-01-31 22:44

法總統：英國脫歐 對歐洲而言是歷史性警告徵兆

2020-02-01 03:45

澳洲國軍上班時間救火 下班仍撥空照顧無尾熊

2020-01-31 18:36

大胃王比賽又奪命！老婦狂吞蛋糕慘噎死

2020-02-01 14:26

俄擬修憲 普亭永當「最高領袖」

2020-02-01 00:03

才過半年 東京迪士尼門票又要漲了！

2020-01-31 23:38

影／等了1317天！英國正式脫歐 各地倒數歡慶

2020-02-01 12:39

俄憲法修正案 提議普亭當「最高領袖」

2020-01-31 22:13

英國正式脫歐 迎向新紀元

2020-02-01 08:14

伊朗飛彈襲美駐伊拉克基地 受傷美軍增至64人

2020-01-31 20:58

川普彈劾案預計下周判決 川普將在陰影中發表國情咨文

2020-02-01 08:04

代替飛行！奧地利鐵路重啟維也納-布魯塞爾夜間列車

2020-02-01 12:50

愛荷華州造勢「驚人」 川普：我輸你們完蛋

2020-02-01 00:00

全自動室內垂直農耕市場成熟 逐漸在美風行

2020-02-01 12:51

憂武漢肺炎衝擊全球成長 美股早盤跌

2020-01-31 23:33

前女星控淫魔：硬上還嗆欠他一次

2020-02-01 13:44

德巴伐利亞邦議會決議 支持台灣成為世衛觀察員

2020-02-01 09:53

影／WHO排除台灣 駐美代表高碩泰：不公平、令人遺憾

2020-02-01 12:42

武漢肺炎疫情恐創擊世界經濟 歐股挫跌

2020-02-01 03:10

反浪費首創！法國立法禁止企業銷毀沒賣出去的產品

2020-02-01 14:46

武漢肺炎有利工作回流美國？克魯曼評：胡說八道！

2020-01-31 23:38

野火進逼！ 澳洲首都坎培拉陷緊急狀態

2020-02-01 00:04

30歲女開車闖海湖莊園 逃脫被捕

2020-02-01 13:44

全球大型科技業者給力 去年直接採購的清潔能源創新高

2020-02-01 10:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top