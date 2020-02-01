第2波流感襲美！症狀類似武漢肺炎 近4個月來已奪萬命

武漢肺炎疫情延燒之際，美國又遭到第二波季節性的流行性感冒侵襲。示意圖／Ingimage 分享 facebook

在來勢洶洶的武漢肺炎鬧得沸沸揚揚之際，美國又遭到第二波季節性的流行性感冒侵襲。這兩種疫疾有許多相同的症狀，可是流感對人造成的危險大得多。

聯邦疾病防治中心估計美國自去年10月以來已有超過1900萬人得流感，有18萬人必須住院治療，約有一萬人喪生。

但是，突然出現的武漢肺炎吸引全球注意，反而掩蓋了遠更嚴重的流感疫情。全球20多國迄今共發現將近一萬個武漢肺炎病例，絕大多數集中在中國，有212人喪生。美國發現7個確診病例，尚無病患因此死亡。

這兩種病毒初期引發的症狀很類似，包括咳嗽、發燒，有些人會呼吸困難。最主要的不同是，感染武漢肺炎病毒的大多是最近到過中國，或與已感染病毒的人近距離接觸的人。

美國這次流感季節比往年提早展開，去年11月中旬通常較晚才出現，而且對兒童危害最大的B型流感患者劇增，使疫情開始惡化。患者有一半以上是兒童和通常較健康的不滿25歲年輕人。

由於老年人向來最容易因流感病重和死亡，今年卻是兒童和年輕患者居多，因此住院和死亡率遠低於往常的平均水準。

但是，過去兩周流感出現第二波感染潮，而且新出現的是通常打前鋒的A型流感。這種流感對成年人威脅較大，並可能造成更嚴重病情，導致更多人喪生。

美國每一州都通報廣泛感染，而專家對接受疫苗接種比率太低感到無奈，尤其今年的疫苗對付這一波流感病毒特別有效。

馬友診所疫苗主管波蘭德說，一般美國人只要沒到過中國，或未曾接觸到過中國的人，不會受到武漢肺炎病毒危害，真正危險的是流感。

這波流感疫情仍不像2017-2018年那麼嚴重，當時有81萬人住院，大約6萬1000人喪生，病人多得有些醫院被迫在停車場設立緊急處理中心。現在這波A型流感病毒毒性較輕。