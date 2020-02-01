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堅未殺人 喬州死囚伏法仍不認罪

2020-02-01 13:44世界日報 編譯郭宣含／綜合31日電

堅持未殺人，喬州死囚至死不認罪。
堅持未殺人，喬州死囚至死不認罪。
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喬治亞州一名66歲男子蘭斯(Donnie Cleveland Lance)因1997年殺害前妻與其男友遭定罪，日前執行死刑，成為喬州今年首為死刑犯，而蘭斯一直到死前都未承認殺害兩名受害人。

蘭斯1月29日在傑克森郡(Jackson)州立監獄執行注射死刑；他未留下遺言，也拒絕向牧師禱告，他被綁在刑床上，全身幾乎不動；當毒藥注入體內後，蘭斯深呼幾口氣然後就不動了。

1997年11月8日蘭斯前妻莎賓納．喬伊．蘭斯(Sabrina “Joy” Lance)和她的男友伍德(Dwight “Butch” Wood Jr.)在伍德家中遭殺害。根據喬州最高法院對此案的摘要，蘭斯到伍德家踢開前門，以衝鋒槍對伍德的正、背面開槍，之後用槍托打死喬伊。

不過蘭斯一直聲稱未殺害兩人。

聯邦最高法院行刑當天拒絕阻止死刑的辯護要求，其聲明也未對此多加解釋。

根據法律文件，調查人員並未找到證人或凶器；蘭斯律師團認為，並無血跡或其他物理證據能說明蘭斯與此案有關，但檢察官表示，蘭斯無論在婚姻期間或離婚後都長期虐待前妻，甚至多次威脅要殺害她。

蘭斯的律師尋求對此案證據進行基因檢測，這樣就能將蘭斯排除為兇手。但遭法院駁回。律師也指出，陪審團判決死刑時，完全未聽審有關蘭斯的健康問題或創傷性腦損傷的情況，這些健康問題可能影響他的心智狀態。

聯邦最高法院去年拒審此案，大法官桑尼婭·薩多馬友(Sonia Sotomayor)、露絲．貝德．金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)和艾莉娜．凱根(Elena Kagan)皆表達不同意見，薩多馬友認為陪審員從未聽審蘭斯的腦傷和智商，而他智力與心理狀態可能影響他控制衝動的能力。

蘭斯是喬州今年首位處刑的犯人，另一名犯人梅德斯(Jimmy Fletcher Meders)原計16日處刑，但在行刑前幾個小時被改為終生監禁、不得保釋。

死刑婚姻大法官

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