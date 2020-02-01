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與警對峙抗稅 78歲婦坐牢12年喜獲釋

2020-02-01 13:44世界日報 編譯黃秀媛／綜合31日電

為了抗議逃稅被定罪，2007年連同丈夫與聯邦法警武裝對峙一個月的愛蓮‧布朗 (Elaine Brown)，在坐牢12年多後，1月31日獲聯邦法官裁定釋放。

抗稅婦將獲釋出獄。 美聯社
抗稅婦將獲釋出獄。 美聯社
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由於受到聯邦最高法院去年一項裁決影響，新罕布夏州聯邦法庭對78歲的布朗重新宣判，撤銷一項強制規定最低刑期30年的罪名。她預定2月28日出獄。

布朗在德州一座監獄經由影視連線聆判，聽到法官的裁決，激動得兩手掩住嘴巴哭了出來。

布朗原以觸犯共謀、非法持有武器和妨礙司法等罪名獲判35年徒刑，至少得再坐牢10年。

當年主審這個案子的法官辛格爾說，布朗夫婦當年據守新罕布夏州平原市產業與聯邦法警對峙時，對司法出言不遜，不過他相信愛蓮已經悔過自新，不會危害公眾。

辛格爾把她的刑罰減為已服過的刑期，並表示刑事系統的力量不只在於懲罰，也能法外施仁。

布朗泣不成聲的告訴庭上，在監獄裡上的信仰課程，讓她反省自己的一生，並為自己的作為負責，體認沒有所謂無受害者的罪行。

她說，她以前根本沒有想到自己的做法會影響家人，現在感到羞愧難當。

愛蓮尋求與仍待重新判刑的丈夫離婚，但表示後者拒絕簽署政府文件，因此她認定自己已經離婚。她出獄後打算投靠住在麻州的兒子。

愛蓮的女兒貝瑟妮‧哈契說，當牙醫的母親當年與她的父親離婚，在孤單寂寞時結識反政府的偏激分子愛德華‧布朗，很容易就被後者利用。

布朗夫婦因八年期間沒有對190萬元所得報稅而被定罪。他們辯稱聯邦所得稅違憲，據守住所拒絕出庭，在缺席審判獲判五年徒刑。在與聯邦法警對峙並被查出擁有武器、炸藥和詭雷後，罪刑加重。

離婚司法監獄

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