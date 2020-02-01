前女星控淫魔：硬上還嗆欠他一次

34歲的前女演員傑西卡·曼恩(Jessica Mann)1月31日出庭指控好萊塢前製片大亨哈維．溫斯坦(Harvey Weinstein)七年前在曼哈頓一家酒店強暴了她。她在庭上詳述自己與溫斯坦如何相識、如何被操控、建立性關係、乃至遭到強暴的細節。堪稱是溫斯坦性侵案最強烈的指控之一。

檢方指出，曼恩從華盛頓州搬到洛杉磯，在2012年或13年的聚會上遇到溫斯坦，迅速引起溫斯坦注意，多次與她會面討論她的職業生涯未來發展。

曼恩表示，溫斯坦從一開始就拿可能的工作機會做誘因、操控她。最早，比佛利山莊的一次晚餐會面，溫斯坦以餐廳太多人來打招呼為由，要她一起去飯店房間討論，結果溫斯坦一進房間就脫下衣服要求她替他按摩，她很不情願地同意，10分鐘後即離開。後來的另一次會面，溫斯坦要她朋友在門外暫時等候，一進門即強迫她口交，她假裝高潮，藉此「結束」此事。

曼恩表示，「遇到哈維前，我已打算放棄演藝生涯。以我的宗教背景，遇見他，我以為是上帝的祝福。」備感困惑的她，後來「做下了與他建立關係的決定」，雙方後來的確開始了「非強迫性口交」。

曼恩說，幾周後，溫斯坦在曼哈頓中城的DoubleTree酒店強暴了她。她強力阻止她離開房間、強迫脫下她衣服。曼恩說，她當時心裡又生氣又害怕，「那時候我放棄了。」遭強暴後，曼恩在浴室垃圾桶發現了針劑，後來查到藥名的治療功能是「勃起功能障礙」。

檢察官說，2013年那年稍晚，當曼恩告訴溫斯坦自己已有男朋友後，溫斯坦憤怒強迫曼恩與他發生性交，並告訴她：她「還欠他一次。」

溫斯坦的律師在辯論時表示，溫斯坦被控性侵的那起事件發生後，曼恩仍與他維持數年的合意關係，並在專業上獲益。辯方展示曼恩寫給溫斯坦的數十封內容友好電子郵件，有些還表明愛意。

曼哈頓州最高法院審訊的溫斯坦性侵案，曼恩是第五位出庭作證者。她指控溫斯坦在2013年性侵，溫斯坦因此被控犯下一級和三級強暴罪及掠奪性性侵犯。檢方總共指控溫斯坦五項重罪，要求處以最高刑無期徒刑。但溫斯坦否認所有的控罪。

曼恩作證前，知名女星安娜貝拉莎拉(Annabella Sciorra)出庭指控溫斯坦在1993年或1994年在她的公寓裡強暴她。另一名原告、前製作助理咪咪·哈雷(Mimi Haleyi)則作證詳述2006年在溫斯坦紐約公寓裡遭強暴並強行口交。

法官另允許三名未列入原告的女證人出庭。兩名前女演員塔瑞兒·伍爾夫(Tarale Wulff)和唐恩·鄧寧(Dawn Dunning)分別指控溫斯坦在2000年代中期與她們會面說要談論電影劇本，實際卻是性侵犯。第三名女性證人勞倫·楊(Lauren Young)定下周作證。#MeToo運動風起雲湧後，前後約有數十名女性公開表示曾遭溫斯坦性侵或性騷擾。