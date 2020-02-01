30歲女開車闖海湖莊園 逃脫被捕

休旅車闖海湖莊園檢查站，兩人被捕。 美聯社 分享 facebook 川普總統的度假勝地海湖莊園(Mar-a-Lago)1月31日再次被人闖入，一名女子駕著休旅車衝過兩個安檢站，特勤局人員雖然開火攔截，但仍被她逃脫；當局說，該女子不是蓄意發動襲擊，而是明顯受到酒精或藥物影響，事件中沒有人受傷，川普當時不在莊園裡。

美聯社報導，30歲的肇事者、康州居民漢娜‧羅梅希德(Hannah Roemhild)，隨後在附近一家汽車旅館被捕，她在其臉書(Facebook)頁面上自稱為歌劇歌手。

棕櫚灘郡警長布拉德肖(Ric Bradshaw)在記者會上說，羅梅希德並沒有駛進該度假村的「內部區域」，甚至距離很遠。

他說，羅梅希德的神智不清，她曾在「Breakers」酒店外自己的車輛頂部跳舞，那時在該酒店當保安的休班佛州公路巡警走向她。她於是跳上車，並拒絕打開車窗和倒車離開，巡警打破車窗，試圖抓住方向盤，但無法阻止她逃走。

該酒店距離海湖莊園約三哩。

佛州公路巡邏隊的長官錢德勒(Robert Chandler)說，羅梅希德率領警察高速追趕，時速有時已接近70哩。

布拉德肖說，她衝破海湖莊園一個檢查站後，然後再闖過另一個，那裡的特勤局人員和警察在開火阻止前幾乎被撞到，他們開了許多槍，但羅梅希德繼續開車，並得以逃脫。

調查人員認為，她接載一名女性親戚後，警方使用車牌閱讀器追到她的下落，她駕車到附近一家汽車旅館門外，被州警逮捕。

布拉德肖說，羅梅希德似乎沒有犯罪紀錄。他說，她會被控襲擊一名聯邦探員、致命襲擊兩名警察和交通違規等罪名。