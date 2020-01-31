武漢肺炎有利工作回流美國？克魯曼評：胡說八道！

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）日前表示，中國大陸爆發武漢肺炎疫情，可能促使在大陸設廠的企業鮭魚返鄉、加速工作回流北美，因此有利於美國經濟。對此，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）直批，這位川普經濟團隊成員的「微生物經濟學」不及格。

克魯曼31日在紐約時報專欄撰文，批評羅斯這番話「胡說八道」，顯然不明白當今的製造業已和數十年前的面貌截然不同。昔日，各國的工業基本上都直接競爭；但今天我們置身於全球價值鏈的世界，任一國進口的最大宗不是消費品，而是「中間財」，用來生產、組裝產品。

在這樣的世界，一旦進口受阻，不論是因為受關稅還是冠狀病毒疫情影響，都會推升生產成本，進而打擊製造業。美國總統川普發動的關稅戰，因為矛頭對準「中間財」，已經降低美國製造業的產出和就業，儘管2019年美國國內生產毛額（GDP）仍成長2.3%，製造業卻陷入衰退。這顯示川普的貿易戰是一場挫敗。

再看武漢肺炎可能帶來的經濟威脅。若是此疫情嚴重擾亂中國的生產，克魯曼認為這對美國經濟的衝擊可能像是川普貿易戰的「極致版」，卻不像加徵關稅還有稅收進帳作為補償。

克魯曼認為，這波疫情「看來相當可能」造成「重大經濟傷害」。

有些人拿武漢肺炎類比2002-2003年肆虐的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，同樣發源自中國，而且也導致擾亂經濟的隔離檢疫措施，對當時中國經濟造成重大、但短暫的打擊，全球經濟受的負面影響則相對輕微。

但克魯曼指出，武漢肺炎的威脅究竟比SARS大還是小，尚無從得知；可確定的是，中國爆發嚴重疫情對當前全球經濟的衝擊，勢必遠遠超過17年前的SARS。原因很簡單：中國現在的全球經濟分量已不可同日而語。2002年，中國仍在經濟大崛起的初步階段，只占全球製造業附加價值的8%左右，遠低於美、日、歐；但今天中國已是世界工廠，占全球製造業比重逾四分之一。