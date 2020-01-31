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川普愛荷華州造勢：如果我輸 你們農場會完蛋

2020-01-31 22:44聯合報 編譯李京倫／即時報導

美國愛荷華州定3日舉行總統大選首場兩黨初選，總統川普上月30日在愛州造勢時對支持者警告，如果他沒連任，民主黨的減碳政策會傷害愛州農業，「你們的農場會完蛋」。

愛州是美國中西部小州，人口僅300萬，以製造和農業為主。2008和2012年總統大選時，美國前總統歐巴馬在愛州都大幅領先。2016年總統大選時，川普在愛州的得票率比對手希拉蕊．柯林頓多了十個百分點。

川普說：「如果我們沒有贏，你們的農場就完了。你們別無選擇，必須投票給我，否則，你們畢生心血就會沒了。」他說，民主黨打算大幅降低溫室氣體排放，這個政策會「破壞我們的農場，傷害我們可愛的牛隻，他們想殺死我們的牛群」。英國泰晤士報指出，愛州牛比人多，川普這番話很有針對性。

川普彈劾審判進入尾聲，參院最快當地時間31日下午就會表決無須傳喚證人，直接票決川普無罪。川普造勢時不忘批評彈劾說：「我們現在的時代應該是美國史上最好，我卻被彈劾，你們還能相信這群人嗎？」

民主黨總統參選人數月來一直在愛州奔走，希望在愛州初選拿下好成績，不過，川普的魅力似乎比民主黨任何一個潛在對手都要大。約有7000人湧入造勢會場、愛州首府第蒙市德雷克大學籃球館，其中有些人甚至前晚就在寒冷天氣中排隊等待進場。

川普上月30日在愛荷華州造勢。（美聯社）
川普上月30日在愛荷華州造勢。（美聯社）
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川普民主黨柯林頓

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