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川普彈劾表決關鍵1票！田州參議員亞歷山反對傳新證人

2020-01-31 15:54世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

迅速讓川普解套？彈劾審理大戲繼續上演 美聯社
迅速讓川普解套？彈劾審理大戲繼續上演 美聯社
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可能讓川普總統自彈劾案脫身的關鍵一票來自田納西州共和黨參議員亞歷山大(Lamar Alexander)。他在經過與同僚與助理長談後31日晚出面表示，他將反對在彈劾川普總統一案中傳喚更多新證人，「沒有必要」。密切觀察此一變化的分析人士迅速指出，亞歷山大這一票衝垮民主黨參議員要求聽取更多新證人的努力，預定參院31日可迅速投票，打銷彈劾案，還川普總統清白。

即將在這一任期後退休的亞歷山大發表份聲明稱，眾院檢察官(經理)非常盡職的證明川普總統的確在對烏克蘭軍援一事上的所說所為，「同時做為參議員(我們)有權進一步調閱文件與傳喚證人；但在此刻證據已足，不需要再多的證據，(重要的是)這些證據並符合憲法的彈劾總統的標準」。

參院30日進行川普總統彈劾審理第二天書面詢問的議程，估計31日就會針對是否就傳喚新的證人進入表決；

紐約時報分析指，亞歷山大參議員此舉表明共和黨參議員已迅速歸隊，團結一致，31日將投票決定不再傳喚任何新證人(包括前白宮國安顧問波頓或是前副總統白登)。如果沒有新證人出席證，等於參議員將儘快投票是否決定川普總統無罪。79歲的參議員亞歷山大與肯塔基州參院多數黨領袖麥康諾是長期盟友。他的一票也為他的政治生涯做了重要註腳。

過去兩天，兩黨參議員與起訴指控的眾院檢察官(彈劾經理)和川普總統的辯護律師團隊進行長時間問答。

只要有四位共和黨參議員倒戈跑票就能讓民主黨參議員提案成功，傳喚更多新證人出席作證，不但拖長審理時間，同時也可能因新證詞出現，增加彈劾案變數。原本另一位重要共和黨緬因州參議員柯林斯(Susan Collins)已表態她將投票支持傳喚更多新證人，另一位長期反川普的猶他州的羅穆尼(Mitt Romney)參議員也會倒戈。但亞歷山大的決定，證明民主黨之計沒有足夠票數爭取新證人。

全案發展迄今，彈劾重心已經從川普遭控違法的罪名事由，逐漸轉移到是否應該乾脆讓川普解套，讓整起風波得以落幕。

就在31日，彈劾審理極可能驟然畫下句點，川普得以獲得清白。

代表眾院民主黨團、擔任首席檢察官角色的謝安達(Adam Schiff)30日在辯論說：「且讓我們給這個國家一個可以讓人感到光榮的審理。」他也表示，如果要取得新證人的證詞，只需耗時一周便可完成。

川普律師赫爾斯曼(Eric Herschmann)說，民主黨方面不斷指控川普，想為川普定罪，目的純粹只是因為民主黨知道在2020總統大選裡，根本不可能打贏川普。

赫爾斯曼指出：「對於誰應該當我們的總統，我們信賴美國人民的決定。」赫爾斯曼也說：「鬧也鬧得夠了，一切都該結束了。」

川普民主黨共和黨

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