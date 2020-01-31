解放軍女中尉就讀波士頓大學當間諜 FBI發布通緝令

FBI發布通緝令，波士頓大學的中國女子是中國間諜。 聯邦調查局 分享 facebook 聯邦調查局(FBI)30日發布對中國公民葉燕青(Yanqing Ye，音譯，FBI)的通緝令，指她在波士頓大學學習和研究期間為中國政府工作，她申請入學時還隱瞞了自己是解放軍中尉的身分，對她提出外國政府間諜、簽證詐欺、作偽證和預謀的指控。FBI表示，葉燕青目前據信人在中國。

29歲的葉燕青是2017年10月至2019年4月期間，在波士頓大學的物理、化學和生物工程系上課。她被控與中國保持非法關係的三個人之一，其中一人是哈佛大學教授利爾波(Charles Lieber)。檢方指控，利爾波在申請國防部和國家衛生總署(NIH)的合約時，隱瞞了他參與中國「千人計畫」的關係，29日逮捕了利爾波。

葉燕青是中國人民解放軍的中尉，但她在申請美國簽證時卻沒有說明。FBI檢查了她用過的電子設備，顯示她曾為中國軍方收集兩名美國居民的訊息，兩人是機器人和電腦方面的專家。

FBI指控葉燕青作為外國間諜，接受解放軍高層的指示，對美國軍方的網站進行研究和評估，把美國的文件和訊息發回中國。

FBI對葉燕青提出指控後，28日發出通緝令。通緝令有葉燕青的兩張正面照，表示「任何人如果知道此人的任何訊息，請與當地FBI辦公室或美國使領館聯繫。」

另一名中國學者鄭早松(Zaosong Zheng，音譯)被控在貝斯以色列試驗室從事癌症研究期間，偷竊21個生物材料的試管，他上月已被逮捕。

葉燕青和鄭早松都是持J-1非移民簽證的中國學者，兩人都接受中國政府資助，分別在波士頓大學和哈佛大學從事研究。