強暴犯冤獄25年 DNA還清白

強暴犯被關幾十年 DNA洗刷清白 美聯社 分享 facebook 現年60歲紐約男子路易茲(Rafael Ruiz)在1984年被控強暴，隔年被定罪後入獄服刑25年期滿後，於2009年獲釋；而今在非營利組織的協助下，路易茲終於洗刷冤屈。

當年只有25歲的路易茲和另外兩名男性，被控在曼哈頓東哈林區(East Harlem)強暴一名婦女，本以為自己將從此在監獄度過餘生，直到13年前遇到冤獄平反組織「無辜計畫」(Innocence Project)，才開始協助他平反。

路易茲曾在2009年獲釋，但他仍不斷堅稱自己是無辜的，後來他得到「無辜計畫」，及曼哈頓地區檢察官「完善定罪計畫」(Conviction Integrity Program)的協助，終於取得被害人被強暴的證物，檢驗後發現與路易茲DNA並不符合。

據「無辜計畫」更進一步的指出，路易茲並不符合被害人形容的嫌犯長相；另外被害人稱這名嫌犯的暱稱為「羅尼」(Ronnie)，但路易茲從未使用過這個暱稱。

路易茲向「無辜計畫」表示：「當時我一個人獨自到法庭，獨自參加自己的審判然後替自己辯護，但其實當我走進法庭的那一刻，早就已經被當成囚犯看待。」

該組織也指出，被害人當時錯誤的指認嫌犯來自哪棟的公寓，誤稱嫌犯是來自路易茲和兄弟分租的住處。

據稱路易茲遭到判刑後的幾年，前助理檢察官譚迪(William M. Tendy, Jr.)發現，「羅尼」其實住在路易茲對面的公寓內，而且曾有對女性施暴的前科。

檢察官當時提議，若路易茲向警方坦承罪刑，能幫他把刑期縮短到一年半至三年，但路易茲拒絕檢察官的提議；如今路易茲在終於嘗到真正自由的滋味，他說：「我終於能過我自己的人生了。」