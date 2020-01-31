醫療補助擬再改 低收入成年人資格緊縮

川普政府要求削減給「醫療補助計畫」(Medicaid)的聯邦資助被國會拒絕後，30日提議改變給Medicaid的資助方式，允許部分州進行試驗，把聯邦撥發的部分Medicaid資助轉為Medicaid體系的專項資金(block grant)，以探索該州的Medicaid資助模式和節省資金。

一般認為，新建議似乎不會影響到希望繼續維持現有Medicaid補助體系的州，但被廣泛認為是川普政府試圖削減給窮人健保援助的最新舉措，以削弱根據歐記健保規定而擴大Medicaid的計畫，也可能影響到接受這項福利者的人數。

Medicaid和兒童健保計畫(CHIP)為7000多萬低收入群體提供保險，每年費用約6000億元，由聯邦和各州共同承擔，每個州都有各自的Medicaid計畫。

聯邦「Medicare與Medicaid服務中心」主任喜瑪‧維爾瑪(Seema Verma)表示，川普政府的新建議是個創舉，將改變問世半個世紀的Medicaid計畫。

沒有擴大Medicaid的奧克拉荷馬州目前對川普政府的新建議表示出興趣，但新政策在執行過程中可能面臨行政障礙、不確定的法律因素以及出現虧損，可能嚴重影響其他更多州的積極性。

維爾瑪表示，各州可先進行試驗，但今後仍可能有變化，包括受益人必須工作、需繳納保費和共付額，以及對Medicaid的處方藥加以限制。但她說，各州不能改變Medicaid給貧窮兒童、孕婦、老年人和殘障人的保險，不過申請專項資金的州，可限制低收入成年人的健保福利與資格。

川普政府的新建議勢將面臨司法挑戰，批評者認為是對聯邦資助的大幅改動，需要國會授權。

川普政府未經國會同意而對Medicaid做出的重大修改，以及規定Medicaid受益人必須工作，都被聯邦法院封殺。

Medicaid作為一項福利計畫，任何符合條件的人都可參加。共和黨人一直希望把給各州的Medicaid聯邦資助轉為專項資金，以利於控制聯邦健保的支出。