控川普性侵女作家 要取驗DNA

女作家控川普1990年代在更衣室性侵。 美聯社 分享 facebook 紐約專欄作家珍‧卡若爾(E.Jean Carroll)去年夏天出書指控川普總統在1990年代強暴了她，遭川普否認還說根本不認識她。現在，卡若爾的律師正式向川普律師索取川普的DNA樣本，以比對卡若爾稱自己遭強暴時裙子上沾到的男性DNA，是否與川普相符。

卡洛爾的律師羅伯塔·卡普蘭(Roberta Kaplan)30日向川普律師發出通知，要求於3月2日在華府提交川普唾液DNA樣本。此類要求通常會激起法庭爭鬥，最後由法官權量是否執行通知要求。

她的律師卡普蘭表示，要求被告提供DNA樣本，是性侵犯調查的「標準操作程序」。

卡洛爾去年6月撰文、出書指控川普在1990年代中期於紐約曼哈頓高級百貨波道夫‧古德曼(Bergdorf Goodman)更衣室對她性侵。川普否認強暴並反指她說謊，卡洛爾在去年11月對川普提起誹謗訴訟。

卡洛爾聲稱，自己遭強暴當時所穿的黑色羊毛外套式洋裝，「至今仍然掛在我的衣櫃門後，從那天晚上起就沒有洗過。」她的律師找實驗室對衣服進行DNA測試。附有法律聲明的實驗室報告指出，在衣服袖子上發現了至少混合了四個人的DNA殘留，四人當中至少有一人是男性。

卡羅爾表示，1990年中期某日她與川普偶然相遇、聊天，然後一起去百貨公司內衣部門，幫川普替一個身分不明的女性挑禮物。兩人於更衣室開玩笑試穿緊身衣褲的過程中，川普伸手進到她的裙子內、拉下她的緊身褲，強暴了她，她試圖反擊、最後逃跑。

川普去年6月表示，卡洛爾「完全撒謊」，他「從未見過這個人」。儘管有張1987年照片顯示他們和彼此當時的配偶參加同一社交活動，但川普說那只是湊巧大家「站成一行」。川普表示，這一切都是因為卡洛爾要出書和打書，這本書應該屬於「虛構小說」。

卡洛爾11月起訴川普時指稱，川普讓她的人生蒙上污點、也傷害她作為ELLE雜誌長期諮詢專欄作家的聲譽。她要求川普賠償和撤回聲明。

她在30日發表的聲明表示，「衣服上身分不明的男性DNA，可以證明川普不僅知道我是誰，也將證明他在波道夫‧古德曼更衣室裡對我暴力性侵，之後又撒謊和破壞我的人格對我進行誹謗。」

卡洛爾並說，她數十年來一直沒有站出來，是因為擔心遭到川普法律報復、自己名譽受損。但受到#MeToo運動鼓勵，她決定公開自己的遭遇。