民主黨總統初選 桑德斯獲郵政工人工會背書

桑德斯獲郵政工人工會背書。 美聯社 分享 facebook 聲勢高漲的民主黨總統參選人桑德斯30日得到美國郵政工人工會(APWU)的背書，擁有20萬會員的APWU是有影響力的組織，在2016年大選桑德斯與喜萊莉·柯林頓角逐黨內提名時，也是替桑德斯背書。

獲得APWU的支持至關重要，因為該組織承諾在全國廣泛發動支持力量；APWU要求50個州的會員及家庭成員支持桑德斯，為他的競選做義工。

桑德斯表示，如果愛阿華州2月3日初選的投票率高，他將在愛州獲勝，而愛州勝利可使他在接下來的兩個提早州投票州新罕布夏和內華達州取勝。

APWU主席表示，桑德斯競選團隊與2016年一樣，維護工會的目標並鼓舞工會成員。他說：「我們支持桑德斯競選總統，這符合全體郵政工人的利益與工作穩定。」

愛州等地的民調顯示，桑德斯與前副總統白登、國會參議員伊麗莎白·華倫和印第安納州南灣市前市長布塔朱吉的支持率領先。華倫和桑德斯都主張擴大郵局服務，包括銀行功能在內，特別是在鄉村地區。

儘管許多工會尚未表態支持哪位參選人，但全國性的工會組織在民主黨初選中的影響力巨大；全國護士聯合會也與2016年一樣，去年11月為桑德斯背書。白登去年獲得國際消防員協會的背書。

APWU聲明說，川普政府提出許多建議，將導致郵局服務被取消和郵件價格機制發生劇變，而且還出現了將郵局售給私營公司的呼聲。

桑德斯在得到APWU背書後表示，擊敗川普後，郵局不但不會私有化和削減服務，而且還要擴大和加強。