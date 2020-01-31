布萊恩墜機案 直升機運輸業者宣布暫停營運

美國職籃傳奇球星布萊恩與二女兒26日因直升機墜毀遇難身亡後，多位知情人士告訴《紐時》，擁有出事直升機的運輸業者並未取得必要飛行認證，導致機師面臨壞天氣時，不能合法使用機上儀器導航，該公司現在也已暫停營運。

根據聯邦航空總署（FAA）頒給島嶼快航直升機公司（Island Express Helicopters）的營運許可證，該公司機師只能適用目視飛航規則 (Visual Flight Rules)，起飛時的能見度至少近5公里（3英里），且雲幕高度不得低於距地面305公尺（1000英呎）。

一位受訪機師謹慎表示，出事當天氣候不算絕佳，也沒有差到完全不能飛。出事的塞考斯基S-76B型直升機其實可進行儀器飛行，機師左巴揚（Ara Zobayan）也獲得操作許可認證。但因公司的營運許可證限制，他就只能在能見度夠高的情況下，使用目視導航飛行。

報導指出，這就解釋左巴揚當初為何沒有提交儀器飛行計畫，無法一路爬升到遠遠避開出事山丘的高度，前往布萊恩一行人目的地附近的機場。

當地特約直升機飛行業者表示，南加州低空飛行難度通常很低，加上天氣晴朗，地面又有便於遵循的高速公路，因此不只島嶼快航直升機公司，其他同業都沒有特別去申請儀器飛行認證，以免大幅增加訓練、設備和保險的開銷。