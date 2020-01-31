臉書在伊州使用面容識別技術違反隱私權 付5.5億和解

臉書對使用面容識別科技賠償伊利諾州用戶。圖／世界日報提供 分享 facebook

在生物識別科技迅速風行，引發人民一舉一動受到嚴密監控的隱私被侵犯恐慌之時，臉書同意支付5億5000萬元，以解決它在伊利諾州使用面容識別技術引發的違反隱私權訴訟。

根據這類和解協議，大約4000人提出的集體訴訟，每人可拿到80元，300人提出的集體訴訟，每人可獲得1300元；律師估計伊州有500到600萬臉書用戶可能合乎資格，而每個人能多少錢，將視有多少人申請賠償而定。

三名伊利諾州民將近五年前提出告訴，指控臉書收集面容資料，用以顯示用戶照片裡的人身分，違法伊州保護面容、指紋和眼睛虹膜掃描等生物識別資訊隱私的州法。

伊州2008年對管制生物識別科技的商業用途制定全美最嚴格的法律，規定企業必須先獲得消費者同意，才能收集這類資訊，而且必須詳細說明它們如何使用這些資料，以及保存資料多久。

嚴格的法律使伊州成為對使用這種科技打官司的溫床，而遭殃的不只是臉書，谷歌、Snapchat、分享照片的Shutterfly網站，以及連鎖旅館和雜貨店都挨告，其中許多企業選擇和解。

臉書的和解協議仍待聯邦法庭核准；和解金將用以支付法律費用，其餘分給合乎資格的伊州臉書用戶。

臉書2011年成立面容資料儲存系統，利用面容識別軟體把臉書用戶貼出的新照片與原已標示影中人身分的其他照片比對，並把類似照片聚在一起，用以顯示影中人可能的身分。

臉書辯稱它的做法並不損害個人，用戶也沒有理由根據伊利諾州法控告臉書，不過為了臉書社群和股東的利益，它決定和解擺脫這種麻煩。

原告律師則強調，生物識別科技日益風行，矽谷有如在創造每個人一舉一動都受到監視的可怕世界，因此企業必須用負責的態度使用這種科技，消費者對提供自己的生物識別資料也必須謹而慎之。