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誤報柯比4個女兒都在機上 ABC記者遭停職

2020-01-31 12:54世界日報 記者顏伶如／綜合報導

美國職籃NBA傳奇球星柯比‧布萊恩特(Kobe Bryant)26日搭乘直升機在加州卡拉巴薩斯(Calabasas)墜機身亡，包括柯比一位女兒在內的機上九人全數罹難。這起意外發生的第一時間，美國廣播公司(ABC)記者高特曼(Matt Gutman)在新聞報導中指稱，柯比四個女兒都在直升機上，雖然當天稍後他便在推特發表道歉聲明，現在還是遭到停職處分。

美國廣播公司29日發表聲明指出，已對高特曼做出停職處分。聲明中寫道：「報導正確事實是新聞的基本原則，如同高特曼已經26日承認錯誤，他在第一時間的報導內容並不正確，不符合我們編採標準。」

美國廣播公司並未透露高特曼將被停職多久。高特曼是在2006年加入美國廣播公司新聞部廣播組(ABC News Radio)，2008年起在美國廣播公司新聞部「今夜國際新聞」(World News Tonight)、新聞雜誌節目「20/20」、「早安美國」(Good Morning America)、「夜線」(Nightline)等節目擔任記者。

高特曼的報導曾經多次獲獎，包括英國石油(BP)漏油事件、佛羅里達州少年馬丁(Trayvon Martin)槍擊案、2017年拉斯維加斯槍擊屠殺案、泰國睡美人洞救援行動等。

高特曼指稱柯比四個女兒都在直升機上的報導內容，在社群網站引發網友強烈反彈。他26日稍後便在推特發表道歉聲明表示，報導內容是不正確的，「我向柯比的家人、朋友以及我們的觀眾道歉。」

高特曼也透過美國廣播公司發表聲明指出：「我們這一行，職責就是監督別人要承擔責任。對於這個糟糕的錯誤，我要求自己也要承擔責任，我也為此深感後悔。」

柯比與13歲次女吉安娜(Gianna Marie)在這起墜機事件中遇難。娛樂新聞網站TMZ報導，有關柯比喪禮的安排目前仍未定案，可能在洛杉磯體育館(L.A. Coliseum)會有公開的追悼儀式。

洛杉磯湖人隊傳奇球星柯比‧布萊恩特墜機現場，機身殘骸四散。美聯社
洛杉磯湖人隊傳奇球星柯比‧布萊恩特墜機現場，機身殘骸四散。美聯社
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