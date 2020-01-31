美國人預期壽命增長 四年來首見

美國人的預期壽命四年來首次增長。圖／世界日報提供 分享 facebook

美國人的預期壽命四年來首次增長，雖然增長幅度僅一個月，但卻標誌著下降趨勢暫時停止，增長的原因是癌症與嗑藥和吸毒過量的死亡率降低。

美聯社報導，疾病防治中心（CDC）30日公布的報告指出，最新的數字是針對2018年的統計，以及當前死亡趨勢和其他問題等因素，這一年出生的嬰兒平均可活大約78年零8個月。

男性大約可活76年零2個月，女性是81年零1個月。

數十年來，美國人的預期壽命一直上升，幾乎每年都增加幾個月，但從2014年到2017年，卻略為下降或保持穩定，主要是因嗑藥過量致死和自殺的人數激增。

報告指出，2018年的自殺人數持續增加，由於這一年流感疫情嚴重，死於流感和肺炎的人數也上升；但另一些死亡原因減少，最顯著的是癌症和嗑藥過量，足以彌補這些增加的數字。

癌症仍是美國的第二號殺手，每年造成60萬人死亡，因此即使死亡率略有變動也會產生重大影響。2018年的癌症死亡率下降超過2%，與2017年相同。

美國防癌協會的研究員芮貝卡‧席格（Rebecca Siegel）說，由於菸民減少和醫療技術改進，所以降幅最大的是肺癌死亡率。

同樣引人注目的是，嗑藥過量致死的人數在2017年急劇上升，但到2018年卻下降了4%至大約6萬7400人。

死於海洛因和處方止痛藥的人數下降，但死於芬太尼、古柯鹼和甲基安非他命的卻持續上升。2019上半年的初步數據顯示，由於戒毒及相關防治措施，整體嗑藥過量的死亡率已放緩。

哥倫比亞大學研究員凱斯（Katherine Keyes）說：「這仍是一個危機，但我們首年沒有看見死亡率增加的事實，令人鼓舞。」

CDC的報告發現，2018年有超過280萬美國人死於各種原因，比前一年大約多2萬6000人，即使死亡率下降，整體死亡人數也上升，這是因人口增長，並且有很大一部分人是已屆退休年齡的嬰兒潮一代。