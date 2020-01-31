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美商務部長：疫情有助工作回流美國

2020-01-31 13:23聯合晚報 編譯徐榆涵／美聯社華盛頓30日電

美國商務部長羅斯表示，武漢肺炎可能有助於工作機會回流美國。 美聯社
美國商務部長羅斯表示，武漢肺炎可能有助於工作機會回流美國。 美聯社
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美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）30日表示，中國大陸的2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎疫情可能為美國經濟帶來意外好處：鼓勵在中國的美國製造業者返回美國。

羅斯表示，「我認為它（武漢肺炎）將有助於加速就業機會回流北美地區。一部分回到美國，也可能有一些到墨西哥」。

屬於冠狀病毒家族的2019新型冠狀病毒已經癱瘓中國經濟。武漢和中國其他城市的工業中心處於停工狀態。

羅斯強調，他不想談論一場非常不幸、非常惡性的疾病帶來的勝利。他補充說，「但事實是，這確實使企業在審視供應鏈時，還需要考慮另一件事」。

武漢肺炎疫情已開始波及在中國做生意的美國企業。蘋果執行長庫克表示，蘋果在中國的供應商被迫延後重啟因春節而關閉的工廠。星巴克關閉中國一半以上的分店；麥當勞在中國也已關閉數百家分店。

其實在疫情爆發前，許多美國和其他外國企業已開始重新考慮他們在中國的業務，打算轉移至亞洲其他地方。部分原因是美國總統川普在貿易戰時對3600億美元中國輸美商品加徵關稅，以及中國勞動力和其他成本持續上揚。

然而，有人質疑，許多在中國有深厚淵源的美國企業是否可能完全因為武漢肺炎而放棄中國。

一方面是沒人知道武漢肺炎疫情將持續多久或可能造成多少損失，另一方面是企業要花許多時間重選工廠的供應商或位置。

全球供應鏈諮詢公司藍絲（Blue Silk）執行長寇茲（Rosemary Coates）稱羅斯的說法「荒謬」。她說，「你不能如此輕蔑。找到另一個供應商可能要耗時18個月或兩年。這不容易，情況很複雜」。

武漢肺炎疫情

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