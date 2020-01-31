怕觸怒北京 川普造勢獨獨不談肺炎

美國總統川普在造勢活動上很健談，卻幾乎不提全球關注的武漢肺炎。 圖／路透社 分享 facebook

美國總統川普在造勢活動上很健談，包括他的彈劾案、美國經濟、邊境圍牆、地方政治，以及其他許許多多的話題，但對目前為止有近萬確診病例、造成逾200人死亡的武漢肺炎疫情，卻明顯保持沉默。

曾經自稱是「細菌恐懼症患者」的川普，就算真的談到這件事，用語也很籠統。

他日前表示：「關於四處蔓延的病毒，我們和中國有很多聯繫。」他說，已經與中國國家主席習近平討論過勢態，「我們和中國密切合作」。

根據消息人士，川普的幕僚透露，川普態度謹慎是政治策略的一環，用意在避免引起股市動盪或激怒中國。

川普聽取簡報後，僅推文說：「我們有全球各地最棒的專家，他們每周七天、每天24小時掌握情況！」

這與他當年曾因伊波拉病毒危機砲轟美國前總統歐巴馬的反應大相逕庭。2014-15年間，伊波拉病毒肆虐，在三個西非國家造成逾1.1萬人死亡。川普當時痛罵歐巴罵「蠢蛋」、「無能」，要求對來自伊波拉感染國家的旅客發布旅遊禁令，受感染的美國醫療人員不該返國接受治療。

知名的喬治城大學全球衛生法教授高斯丁說，很高興截至目前為止，川普不像伊波拉病毒危機期間那樣反應過度，而且嚴拒「煽風點火」。這給了公衛專家主導防疫的空間。他說：「只要能持續如此，沒有政治干預或大規模隔離，或者全面的旅遊禁令，我都會對白宮的處理方式感到滿意。」

川普很清楚，武漢肺炎疫情蔓延可能在大選年影響美國經濟。他一直將美中經濟關係視為優先事項，在香港反送中示威期間也同樣大致噤聲。他也十分自豪與習近平有私交，讚賞後者「透明化」處理危機。他推文說：「中國很努力控制疫情。事情會順利解決。」