再與歐巴馬唱反調！川普擬擴大美軍使用地雷

美國總統川普的新政策將再次與前總統歐巴馬唱反調，允許美軍於全球各地的軍事衝突中再次使用地雷。

根據美國新聞網站Vox獨家取得的美國務院內部電文，川普取消歐巴馬2014年「不再生產或取得任何反步兵地雷」命令。該電文並指出，川普還有意解除歐巴馬政府在朝鮮半島之外部署地雷的限制。

歐巴馬2014年的指令限制地雷僅能在朝鮮半島使用，以「減少人道主義危害」，但未徹底禁止地雷，原因是五角大廈認為仍有理由在朝鮮半島使用地雷，防止北韓可能入侵。

根據川普的新政策，美軍現在得以在任何地方使用地雷，包括「未來潛在衝突」。不過，該電文稱，美國將持續「禁用任何沒有自毀或自爆功能的持續性地雷」。

對此，軍備管制專家和人道主義團體深表關切。因為反地雷運動而獲得1997年諾貝爾和平獎的茱蒂．威廉斯批評，川普政策倒退嚕。

軍備控制協會執行主任金博爾（Daryl Kimball）說，美國近30年未在新的軍事行動區使用地雷，但仍儲存數百萬枚。因此Vox指出，川普即將宣布的行動可能不會在戰場上產生太大變化。

根據電文，美國政府向盟國簡報新政策後，將在當地時間31日正式宣布此一決定。美國國防部長艾思博30日表示，宣布政策改變之前，不發表意見。

地雷監測組織（Landmine Monitor）表示，1999年至2018年間，地雷造成全球約13萬人死傷，其中大多數為平民。