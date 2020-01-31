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美參議員籲川普政府加強與台關係 談判雙邊貿易協定

2020-01-31 07:07聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國聯邦參議員魯比歐撰文呼籲川普政府加強與台灣的關係，包括美艦訪台、高層官員會面、充分落實台灣旅行法，以及展開雙邊自由貿易協定談判。

「華盛頓觀察家報」（Washington Examiner）30日刊登魯比歐（Marco Rubio）的文章指出，明年是中國共產黨成立100年，北京很可能會加強其孤立台灣的行動；考慮到這樣的可能性，現在是美國加強與台灣關係的時候，並應對中國大陸為影響美國在印太區域的安全利益與夥伴所採取的行動。

魯比歐建議，美方可以派軍艦訪問，安排高層官員會面，政府並應充分落實台灣旅行法，該法鼓勵美台各層級官員互訪；川普政府還應致力在今年與台灣談判自由貿易協定，這會強化雙邊貿易，擴大市場准入。

軍事方面，魯比歐也提出幾項建議，包括美國應更加支持台灣在發展不對稱防禦能力與提升後備戰力所做的努力，美國與理念相近的民主政體應提供台灣軍備，台灣需要投資情報、監視、偵查能力等。

魯比歐指出，北京利用經濟脅迫使他國與台斷交，欺凌美國的航空公司等企業更改對台標示，並阻止台灣參與國際組織；無論北京採取何種脅迫手段，現在美國應該與台灣人民站在一起。

美國參議員魯比歐。本報資料照片
美國參議員魯比歐。本報資料照片
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北京台灣旅行法自由貿易共產黨

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