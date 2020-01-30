美軍在潛艦部署低當量核武 專家：很危險

美國田納西號潛艦已率先配備低當量核武彈頭。 （路透） 分享 facebook

去年美俄「中程核武條約」失效後，兩國軍事動作頻頻。「美國科學家協會」（ＦＡＳ）表示，美軍已在俄亥俄級核潛艦「田納西號」部署低當量的三叉戟W76-2核彈頭。主張武器管制的專家說，這種彈頭因為威力較小，因此更有可能實地使用，形同朝發射核武邁出危險的一步。

ＦＡＳ核武情報計畫主任克里斯坦森說，該協會的報告乃根據官員簡報，「我們和內部人員談過話，他們很確定。」他指出這是很明顯的核武立場轉變，川普政府爭辯部署核彈不只對付俄國，也可能用於其他國，例如北韓和伊朗。

英國衛報報導，已完成核彈部署的田納西號去年底離開喬治亞州的海軍基地，於大西洋開始首趟巡航任務。

三叉戟W76-2核彈頭的爆炸當量為五千噸，威力是廣島原子彈的三分之一，也比美國其他潛射彈道飛彈彈頭威力小得多。根據美國二○一八年發布的「核子態勢評估」報告，川普政府認為要反制俄羅斯的威脅，就要使用自家的戰略核武，才能在戰場上快速取勝。

鼓吹採用三叉戟W76-2核彈頭的人士說，目前美國沒有對抗俄國戰略武器的有效威嚇手段，因為莫斯科當局認定華府不會動用洲際彈道飛彈，以避免讓區域衝突升高成毀滅性戰爭。

反對部署這種低當量核彈頭的人則認為，這種彈頭將讓軍事人員轉向認同使用核武贏得戰爭，而非傳統想法認為核武只是用來嚇阻對手的最後手段。批評人士警告，部署低當量核彈，恐讓美國的政治及軍事領袖在思考對抗俄國及其他敵人時，多了一個危險的選項。

美國國家公共廣播公司報導，即使是顯著的非核子攻擊，美國也可能以核武還擊，而且不限於美國，也包括攻擊盟國或夥伴。美國戰略指揮部對此尚未回應。