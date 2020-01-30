美前國安顧問波頓出書遭阻 媒體曝光爆料內容

圖為美國白宮前國家安全顧問波頓（John Bolton）。 歐新社 分享 facebook

美國白宮周三(1月29日)表示，前國家安全顧問波頓（John Bolton）撰寫的未出版手稿可能含有危害國家的敏感信息，要求刪除機密資訊。

白宮國家安全委員會在一封回復波頓律師庫珀（Charles Cooper）信中說：「根據聯邦法律和您的客戶簽署的保密協議，這是獲得機密信息的條件，在不刪除機密信息的情況下，手稿不得出版或以其他方式披露。」

波頓在未出版的手稿中聲稱，特朗普曾告訴他，在烏克蘭政府宣布計劃調查他的政治競爭對手拜登之前，特朗普想凍結國會批准對烏克蘭的近4億美元（3.6億歐元）援助。

波頓的律師庫珀回應白宮，他們認為烏克蘭章節中包含的信息不屬於機密。因此，他敦促白宮安全理事會加快審查速度，以便波頓在被法庭傳喚時可以在特朗普的彈劾案中作證。美國總統周三到推特上抨擊波頓，暗示他的說法是捏造的。

《紐約時報》28日引述知情人士報導，美國前國安顧問波頓在新書手稿中提到，曾對美國總統特朗普私下積極協助土耳其總統埃爾多安與中國國家主席習近平表達關切。

內容提到他向總檢察長巴爾（William P. Barr）提到這個憂慮，而巴爾的回應指出特朗普干預了與土耳其和中國有關的兩個案件：對土耳其人民銀行的調查，以及特朗普2018年決定取消對中國大型電信公司中興通訊制裁的決定。

根據紐約時報，司法部已出面駁斥這個報導內容。但有關內容還是被民主黨視為彈劾特朗普的新證據。

「特朗普助習近平拯救中興」

2018年，美國裁定中國中興通訊違反美國對伊朗和朝鮮實施的制裁，並在當年4月采取行動禁止中興通訊購買美國技術作為懲罰。

《紐約時報》引述一位知情人士表示，2018年5月，美國商務部長羅斯和財政部長姆努欽向美國議員保證，他們正計劃對中興通訊處施以嚴厲的刑罰，並呼籲共和黨人減少公開的批評，以便達成協議。

然而，特朗普後來卻在7月突然間改變主意，在本質上赦免了中興，取而代之的是以10億美元的罰款和撤換高層，以及允許美國合規監察員進入公司。

從那時候開始，中興通訊逐漸復蘇，利潤回升。盡管它與特朗普政府的衝突使讓這間公司的智能手機品牌砸了招牌，但世界各地的手機運營商仍然願意與中興合作建立5G行動網絡。對中興通訊的處理方式也讓外界懷疑特朗普是否會繼續對華為施加限制。

《紐約時報》報導提到，特朗普是在習近平直接向其求情後做出該決定。當時中美貿易談判如火如荼，美國也正准備與朝鮮舉行峰會。

新聞提及，特朗普的決定立刻在美國國會山莊引起跨黨派的強烈反對。包括佛羅裡達州參議員盧比奧、阿肯色州議員科頓和馬裡蘭州的議員範·霍倫在內，多位政治人物都敦促美國政府不要屈服於中興通訊。他們認為中興通訊的問題是執法和國家安全問題。

根據《紐約時報》，中國官員當時明確表示，取消中興通訊的處罰是達成貿易協議的條件，甚至隱隱威脅，即如果不取消處罰，在中國經營的美國公司將遭受進一步的報復。美國也還得依靠中國敦促朝鮮去核。《紐約時報》報導，中國官員會之所以這麼做，是因為他們普遍認為特朗普打擊中興通訊是為了在中美貿易談判中取得優勢。

知情人士說，特朗普政府官員當時尚未完全意識到該措施會給貿易談判帶來多大的麻煩。

除此之外，新聞內容提到特朗普家族多年來一直致力於在中國蓋新的酒店或是公寓等建築計劃。在特朗普當選總統後，這些項目暫時被擱置。

鄒宗翰/羅法 (德新社、法新社、紐約時報)

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