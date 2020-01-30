親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

澳門夫婦搭郵輪發燒 7000乘客在義大利無法下船

日本再添新病例！20多歲大陸留學生確診武漢肺炎

美前國安顧問波頓出書遭阻 媒體曝光爆料內容

2020-01-30 20:59德國之聲 德國之聲中文網

圖為美國白宮前國家安全顧問波頓（John Bolton）。 歐新社
圖為美國白宮前國家安全顧問波頓（John Bolton）。 歐新社
分享

美國白宮周三(1月29日)表示，前國家安全顧問波頓（John Bolton）撰寫的未出版手稿可能含有危害國家的敏感信息，要求刪除機密資訊。

白宮國家安全委員會在一封回復波頓律師庫珀（Charles Cooper）信中說：「根據聯邦法律和您的客戶簽署的保密協議，這是獲得機密信息的條件，在不刪除機密信息的情況下，手稿不得出版或以其他方式披露。」

波頓在未出版的手稿中聲稱，特朗普曾告訴他，在烏克蘭政府宣布計劃調查他的政治競爭對手拜登之前，特朗普想凍結國會批准對烏克蘭的近4億美元（3.6億歐元）援助。

波頓的律師庫珀回應白宮，他們認為烏克蘭章節中包含的信息不屬於機密。因此，他敦促白宮安全理事會加快審查速度，以便波頓在被法庭傳喚時可以在特朗普的彈劾案中作證。美國總統周三到推特上抨擊波頓，暗示他的說法是捏造的。

《紐約時報》28日引述知情人士報導，美國前國安顧問波頓在新書手稿中提到，曾對美國總統特朗普私下積極協助土耳其總統埃爾多安與中國國家主席習近平表達關切。

內容提到他向總檢察長巴爾（William P. Barr）提到這個憂慮，而巴爾的回應指出特朗普干預了與土耳其和中國有關的兩個案件：對土耳其人民銀行的調查，以及特朗普2018年決定取消對中國大型電信公司中興通訊制裁的決定。

根據紐約時報，司法部已出面駁斥這個報導內容。但有關內容還是被民主黨視為彈劾特朗普的新證據。

「特朗普助習近平拯救中興」

2018年，美國裁定中國中興通訊違反美國對伊朗和朝鮮實施的制裁，並在當年4月采取行動禁止中興通訊購買美國技術作為懲罰。

《紐約時報》引述一位知情人士表示，2018年5月，美國商務部長羅斯和財政部長姆努欽向美國議員保證，他們正計劃對中興通訊處施以嚴厲的刑罰，並呼籲共和黨人減少公開的批評，以便達成協議。

然而，特朗普後來卻在7月突然間改變主意，在本質上赦免了中興，取而代之的是以10億美元的罰款和撤換高層，以及允許美國合規監察員進入公司。

從那時候開始，中興通訊逐漸復蘇，利潤回升。盡管它與特朗普政府的衝突使讓這間公司的智能手機品牌砸了招牌，但世界各地的手機運營商仍然願意與中興合作建立5G行動網絡。對中興通訊的處理方式也讓外界懷疑特朗普是否會繼續對華為施加限制。

《紐約時報》報導提到，特朗普是在習近平直接向其求情後做出該決定。當時中美貿易談判如火如荼，美國也正准備與朝鮮舉行峰會。

新聞提及，特朗普的決定立刻在美國國會山莊引起跨黨派的強烈反對。包括佛羅裡達州參議員盧比奧、阿肯色州議員科頓和馬裡蘭州的議員範·霍倫在內，多位政治人物都敦促美國政府不要屈服於中興通訊。他們認為中興通訊的問題是執法和國家安全問題。

根據《紐約時報》，中國官員當時明確表示，取消中興通訊的處罰是達成貿易協議的條件，甚至隱隱威脅，即如果不取消處罰，在中國經營的美國公司將遭受進一步的報復。美國也還得依靠中國敦促朝鮮去核。《紐約時報》報導，中國官員會之所以這麼做，是因為他們普遍認為特朗普打擊中興通訊是為了在中美貿易談判中取得優勢。

知情人士說，特朗普政府官員當時尚未完全意識到該措施會給貿易談判帶來多大的麻煩。

除此之外，新聞內容提到特朗普家族多年來一直致力於在中國蓋新的酒店或是公寓等建築計劃。在特朗普當選總統後，這些項目暫時被擱置。

鄒宗翰/羅法 (德新社、法新社、紐約時報)

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

哈維溫斯坦邀3P 怒斥女演員不懂潛規則

2020-01-30 17:55

川普口中美麗的邊牆 遭強風吹垮

2020-01-30 21:20

「這是行規」證人淚訴淫魔逼迫 稱已切輸精管

2020-01-30 17:50

國防部3度上修 伊朗射彈50美軍腦損傷

2020-01-30 17:50

華盛頓州糧食券 可上亞馬遜買食品

2020-01-30 17:42

美國社安詐騙3個月11.5萬投訴 眾議員妻也失金

2020-01-30 17:25

共和黨議員：川普最快31日被判無罪

2020-01-30 14:25

外媒視角／迎戰新冠狀病毒 這世界準備好了嗎？

2020-01-30 14:22

彈劾審理可能戛然落幕 議員：川普最快31日無罪

2020-01-30 12:31

川普簽署美墨加貿易協定 「結束NAFTA噩夢」

2020-01-30 09:04

川普彈劾案新變數 恐難封殺新證人

2020-01-30 00:33

月領大陸620萬元 哈佛知名奈米專家被捕

2020-01-30 00:33

川普中東和平計畫 獨厚以色列挨批

2020-01-30 00:33

無視巴勒斯坦 美以只顧討好選民

2020-01-30 00:33

轟波頓新書「令人討厭和不實」川普：因戰爭風險開除他

2020-01-29 22:37

美嚴打「生育觀光」 傳限縮簽證

2020-01-23 23:12

伊拉克致函安理會 呼籲譴責美國暗殺行動

2020-01-07 11:43

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

北海道星野度假村驚傳雪崩 8人遇險1人重傷

2020-01-30 16:29

日本明仁上皇驚傳短暫昏迷 檢查未發現原因

2020-01-30 12:59

全球對中國有多依賴？NYT：武漢肺炎是檢驗試紙

2020-01-30 00:06

後梅根時期的凱特每天工作18小時 拚第4胎計畫暫緩

2020-01-29 22:09

杜拜房價崩跌 官方強力救市

2020-01-30 01:07

不只珍奶！日本下一波流行這款台灣味 美食家：早餐新選擇

2020-01-30 18:42

美股回吐漲幅 Fed主席鮑爾提及冠狀病毒的不確定性

2020-01-30 06:49

川普放中興通訊一馬 有2大考量

2020-01-30 00:33

油價跳漲 傳胡塞叛軍飛彈攻擊沙烏地阿拉伯

2020-01-29 22:07

Google加州新園區 惹議

2020-01-30 01:08

轟波頓新書「令人討厭和不實」川普：因戰爭風險開除他

2020-01-29 22:37

急赴英再次施壓！龐培歐：美情報不會在華為網路中傳遞

2020-01-29 23:11

影／掰掰！英國再一天就脫歐 歐盟議員大合唱歡送

2020-01-30 13:47

月領大陸620萬元 哈佛知名奈米專家被捕

2020-01-30 00:33

美施壓失敗 歐盟跟進英國不全面限制華為參與5G建設

2020-01-29 22:01

Google前執行長：美國AI領先地位五年後可能被中國超越

2020-01-30 11:34

相差45歲祖孫戀！英國嬤傾心埃及男 見面4天想閃婚

2020-01-30 15:59

AKUT臉書貼中華民國國旗 中文感謝遠方朋友們

2020-01-30 19:50

「股神」巴菲特脫手紙媒 31報49周刊全賣了

2020-01-30 14:27

川普彈劾案新變數 恐難封殺新證人

2020-01-30 00:33

歐洲議會通過脫歐協議 英歐1月31日分手

2020-01-30 08:35

「謝絕東大女生」的學生社團 新學年度不准參加迎新

2020-01-30 17:03

佛羅里達消滅外來種 辦「蟒蛇盃」大賽10天抓80條

2020-01-30 14:55

哈維溫斯坦邀3P 怒斥女演員不懂潛規則

2020-01-30 17:55

蘋果財測考量武漢肺炎 武漢供應鏈有替代方案

2020-01-30 08:34

2報廢衛星高速朝彼此接近 可能迎面撞上

2020-01-30 10:58

川普又下指導棋 促Fed降息

2020-01-30 01:06

川普中東和平計畫 獨厚以色列挨批

2020-01-30 00:33

737 MAX停飛 波音20多年來首見年度虧損

2020-01-30 13:56

向近3萬應徵者抱歉 日富豪取消徵女友陪伴繞月

2020-01-30 17:07

聯準會基準利率按兵不動

2020-01-30 03:04

彈劾審理可能戛然落幕 議員：川普最快31日無罪

2020-01-30 12:31

武漢肺炎延燒世衛急商 亞股全跌趴

2020-01-30 18:39

被美景吸引 父子徒步冰湖跌入水中險喪命

2020-01-30 13:45

維秘執行長傳將交棒及物色新買家 母公司股價應聲飆

2020-01-29 22:32

梅根自打臉？婚前婉拒女王給自由 婚後反悔、閃退王室

2020-01-30 17:17

Fed今年首次利率決策按兵不動 關注武漢肺炎衝擊

2020-01-30 08:16

Switch需求令人憂 任天堂上季獲利、全年財測不如預期

2020-01-30 16:47

洛城陪審團裁決蘋果博通侵權 應賠加州理工11億美元

2020-01-30 13:54

疫情衝擊亞幣！雙印成外匯避險去處、台泰最脆弱

2020-01-30 17:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top