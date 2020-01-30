國防部3度上修 伊朗射彈50美軍腦損傷

國防部28日發出聲明，伊朗本月初對駐伊拉克美軍飛彈攻擊後，50名美軍診斷出腦震盪和創傷性腦損傷，高於國防部24日對外宣稱的34人。圖為其中一處遭攻擊的伊拉克阿薩德基地。 美聯社 分享 facebook

國防部28日發出聲明，伊朗本月初對駐伊拉克美軍飛彈攻擊後，50名美軍診斷出腦震盪和創傷性腦損傷，高於國防部24日對外宣稱的34人，而川普總統最初稱無人受傷；這也是國防部第三度更改美軍受傷的數字。

國防部發言人坎貝爾(Thomas Campbell)表示：「至今為止，有50名美軍被診斷出創傷性腦損傷。」

國防部聲明指出：「這50名美軍中，共有31人在伊拉克接受治療後返回崗位，包括前一次報告中被診斷的另外15名軍人。有18人被送往德國進行進一步評估與治療，這比前一份報告多增加一人。一如先前回報，有一人送往科威特，後來也返回職位。」

多名國防部官員告訴有線電視新聞網(CNN)，診斷案例數目可能會再更動；伊朗發動攻擊當下待在轟炸區的人中，約有200人接受檢查。

雖然遭受創傷性腦損傷未必會立刻顯現，但美軍受傷數字顯示，伊朗攻擊比初步評估還嚴重。

國防部和川普原本稱，無人在8日伊朗飛彈攻擊中傷亡，當時許多美軍待在地堡；伊朗為了報復美國2日以無人機擊殺伊朗將領蘇雷曼尼，因而採取這波攻擊行動。

川普上周表示，他認為潛在腦損傷不像打戰時造成的物理傷口嚴重，「我聽說他們頭痛和其他一些症狀，但我能說的是這不太嚴重」；此番言論低估伊朗攻擊對駐伊拉克美軍造成的傷害嚴重性。

創傷性腦損傷近年逐漸成為一大隱憂，醫療科學進步讓研究人員進一步了解創傷性腦損傷的成因與影響。這種疾病會對思考、視力、記憶、聽力等其他功能造成不同程度的損害，腦損傷的嚴重性和持續時間因人而異。