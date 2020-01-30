「這是行規」證人淚訴淫魔逼迫 稱已切輸精管

好萊塢色魔溫斯坦性侵案審判的證人塔瑞兒‧伍爾夫（右）29日作證說，溫斯坦在肆行強暴前，曾無恥的向受害者宣稱他做過輸精管切除手術，不必擔心懷孕。 美聯社 分享 facebook

好萊塢色魔溫斯坦性侵案審判的證人29日作證說，溫斯坦在肆行強暴前，曾無恥的向受害者宣稱他做過輸精管切除手術，不必擔心懷孕；他也企圖藉著提供電影角色換取對方獻身，宣稱這是電影業長久以來的潛規則。

現年43歲的塔瑞兒‧伍爾夫 (Tarale Wulff)含淚向陪審員描述她2005年到溫斯坦在紐約市的公寓接受面試，溫斯坦卻抓著她的手臂把她推到床上強暴，而她根本無法抵擋人高體壯的溫斯坦，嚇得無法動彈。

現年40歲的璫恩‧唐寧 (Dawn Dunnin)作證說，2004年她到溫斯坦的旅館套房談論加入演藝圈，結果溫斯坦把手伸進她的裙子撫摸她的私處。

另一次他表示願意安排她演出三部電影，可是必須跟他和他的助理上床。她以為他在開玩笑，覺得他的幽默感很下流，可是他聽到她笑卻勃然大怒，對她大喊大叫說「你在這一行絕對混不下去，這是行規」。

她說，溫斯坦暗示莎瑪海耶克 (Salma Hayek)和莎莉塞隆 (Charlize Theron)就很懂規矩，後來才大紅大紫。海耶克和塞隆都堅決否認有這種事情。

67歲的溫斯坦被控2006年強迫製作助理咪咪·哈雷 (Mimi Haleyi)口交，以及2013年強暴另一個想進入演藝圈的女子。伍爾夫和唐寧的證詞可能影響他是否被判刑入獄，因為紐約州法准許呈現所謂「以前的惡行」，藉此探索被告的的動機、一貫做法等等。

溫斯坦的律師質疑伍爾夫的說詞，因為後者透露她曾接受心理治療，以填補一些空白記憶。他的律師也質疑唐寧何以2017年10月就向媒體透露以性愛換工作之事，卻拖到去年夏天才向檢方投訴遭到溫斯坦輕薄。