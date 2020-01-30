華盛頓州糧食券 可上亞馬遜買食品

西雅圖地區的營養補充援助計畫(SNAP)的受益人，如今可以使用糧食券向包括網售巨擎亞馬遜(Amazon)在內的網路商店訂購食物。 取自推特 分享 facebook 根據農業部的一項試驗性計畫，西雅圖地區的營養補充援助計畫(SNAP)的受益人，如今可以使用糧食券向包括網售巨擎亞馬遜(Amazon)在內的網路商店訂購食物。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，亞馬遜29日宣布，繼去年4月在紐約首次推出農業部的糧食券網購食物計畫後，該公司現已把參與的範圍擴展至美國西北部地區。

亞馬遜在其網站上說：「華盛頓州成千上萬SNAP收助人如今首次可以使用糧食券在網上購買食物。亞馬遜熱心地自願與農業部合作，參加了這項具有里程碑意義的試驗計畫，因我們相信這項計畫的目標，以及其顯著擴展SNAP福利的潛力。」

華盛頓州的SNAP受益人可以使用糧食券在亞馬遜的「Fresh」和「Pantry」網店選購食物，而無需是「Prime」會員，並且可以免費送貨，就像紐約一樣。

這家網售巨擎說：「亞馬遜的精選、有競爭力的價格和送貨上門的服務，可以改善SNAP受助人的購買食物體驗，同時幫助他們進一步擴展糧食券的用途。」

該公司還說，相信該計畫將大大增加更多偏遠客戶的食物供應，並有助於減輕食物荒漠的公共衛生危機。

農業部的網購試驗計畫目前在紐約和西雅圖地區進行，但亞馬遜說，他們將研究在2020年把試點擴至其他地區。