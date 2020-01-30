美國社安詐騙3個月11.5萬投訴 眾議員妻也失金

司法部正對美國電信營運商發出臨時禁制令，稱其助長數億起機器人來電詐騙案；因為這些電話騙局，美國人一年損失數以百萬元。

這些詐騙電話通常來自印度，其中最常見是社安詐騙；社安署表示，過去三個月內已有超過11萬5000個詐騙投訴。

瑪雪‧安德森(Machel Andersen)與夫婿、猶他州眾議員凱爾(Kyle Andersen)也是電話詐欺受害人之一，損失了15萬元。騙局發生在去年12月，瑪雪接到聲稱自來自社安署電話，說她的社安號碼被盜取，用來設定多個銀行帳戶以進行毒品活動。一名自稱是緝毒局調查員男子還說，她與家人處於危險中；而且警告她，不能告訴任何人，若不合作，家人也有危險。

這名男子要求她，在被盜用帳戶被沒收之前，先移轉家庭銀行帳戶所有資金、到一個被認為是安全的境外銀行，否則將損失所有金錢。為了證明這點，男子說已對她發出逮捕令，罪名是毒品販運及洗錢，若不配合，將逮捕她。

瑪雪表示，她開車到信用社並移轉所有錢到支票帳戶，還把定存提出，還付了提早提領罰款，電匯出15萬元。直到對方要求她抵押房子，瑪雪才終於發現是詐騙，並告訴丈夫，「我給出了家裡所有的錢。感覺非常差。」

她說，當有人問，為何如此愚蠢時，瑪雪說，當時過程非常真實。

許多人了解瑪雪的感受。緬因州國會參議員蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)指出，近年來，老年人因類似電話詐騙案，損失極高。她表示，隨著人口老齡化，情況將更惡化。

安德森夫婦說，他們損失金錢還可生存，但其他人則未必如此。當接到社安詐騙電話時，該如何應對？瑪雪表示：「直接掛斷電話。」

聯邦調查局29日也發出警告，詐騙歹徒可能使用顯示為聯調局的電話號碼，讓受害人誤以為接到調查局來電。這些詐騙者告訴被害人，他們的社安號碼被暫停，為了恢復號碼，必須給禮品卡。

聯邦調查局強調，這些電話都是詐欺，任何執法人員都不會要求民眾給現金或禮品卡。