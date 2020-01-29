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轟波頓新書「令人討厭和不實」川普：因戰爭風險開除他

2020-01-29 22:37聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

在參議院辯論是否要傳喚白宮國安顧問波頓作證之際，美國總統川普29日抨擊波頓未出版的新書，並稱波頓寫了一本「令人討厭&不真實的書」。川普還說若他聽了波頓的話，現在已爆發第六次世界大戰。

川普在一連串推文中表示，他不顧其他人反對而任命波頓作為他的國安顧問，並指自己開除波頓是因為「我若聽他的話，我們現在會身處第六次世界大戰中」。川普在推文中沒有提及波頓的名字。

參議院料將於31日投票表決是否傳喚波頓作證，53名共和黨參議員中必須至少要有4人倒戈，才能順利傳喚波頓作證。

川普29日發布一連串推文抨擊他的前國安顧問波頓（右）。
川普29日發布一連串推文抨擊他的前國安顧問波頓（右）。
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川普國安共和黨白宮

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