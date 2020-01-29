轟波頓新書「令人討厭和不實」川普：因戰爭風險開除他

在參議院辯論是否要傳喚白宮前國安顧問波頓作證之際，美國總統川普29日抨擊波頓未出版的新書，並稱波頓寫了一本「令人討厭&不真實的書」。川普還說若他聽了波頓的話，現在已爆發第六次世界大戰。

川普在一連串推文中表示，他不顧其他人反對而任命波頓作為他的國安顧問，並指自己開除波頓是因為「我若聽他的話，我們現在會身處第六次世界大戰中」。川普在推文中沒有提及波頓的名字。