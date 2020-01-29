美眾議院通過援藏法 陸外交部批：粗暴干涉中國內政

美國眾議院今日通過《西藏政策及支援法案》，以捍衛藏人宗教自由，保障西藏自治地位。外交部發言人華春瑩回應稱，此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，向「藏獨」勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

由民主黨眾議員麥高文（Jim McGovern）去年9月主提的《西藏政策及支援法案》獲得跨黨派支持，於去年12月在眾院外委會通過。今天再以392比22壓倒性的票數通過。該法案旨在更新及加強2002年的「西藏政策法」，讓美國更強力支持藏人。

法案規定，中共官員不得干涉未來包含達賴喇嘛在內的藏傳佛教領袖轉世，否則美方將予以制裁。

根據大陸外交部網站29日發布的消息，華春瑩就此回應稱，西藏自古以來就是中國領土。西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。近年來，國際社會越來越了解西藏的真實情況，也越來越理解支援中國的涉藏政策。

華春瑩強調，涉藏問題不是民族問題和宗教問題，也不是人權問題，而是涉及中國主權和領土完整的重大原則問題。

她說，「我們敦促美方客觀看待西藏經濟社會發展成就，充分認清涉藏問題的高度敏感性，立即糾正錯誤，停止利用涉藏問題干涉中國內政，多做有利於中美互信與合作的事，而不是相反。」