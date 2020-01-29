謊報寄件受損騙郵局150萬 男恐判20年徒刑

佛羅里達州一名男子因涉嫌詐騙郵局150萬元，被聯邦起訴，倘若罪名成立，可能會被判重刑和巨額罰款。

根據本月初在佛羅里達州南區提起的聯邦訴訟，45歲的邁阿密居民加西亞-艾巴拉辛(Edwin Jim Garcia-Albarracin)，偽稱其網上公司「Rambos Market」出售的物品，在被郵局運送的過程中損壞。

訴狀指出，加西亞-艾巴拉辛透過「Listia」和「eBay」等網售平台出售各種產品，在郵寄時購買保險，然後偽稱包裡的物品損壞，向郵局索賠。

要提出索賠，郵局需要客戶提供姓名、地址、產品追蹤號碼、價值證明和索賠證明。此外，還要求客戶證明所有信息都是「準確、真實和完整」。

當局說，據稱加西亞-艾巴拉辛提供「顯示產品損壞」的假照片作為證據。訴狀指出，他獲得郵局的賠償支票。

隨後，他把資金從一個銀行帳戶轉到另一個銀行帳戶，目的是「隱暪和掩蓋這些非法活動收益的性質、地點、來源、所有權和控制權等。」

訴狀稱，加西亞-艾巴拉辛從2016年7月至2019年11月期間從事這些罪行。據信他在這些不法活動中賺到的部分錢用來在邁阿密肯德爾(Kendall)買屋，該房屋將被沒收。

網上房地產紀錄顯示，這棟五臥室、四浴室的邁阿密連棟屋的業主名字是加西亞-艾巴拉辛，於2019年10月以38萬元售出。

加西亞-艾巴拉辛日前被捕，被控10項郵件欺詐、10項電匯欺詐和12項洗錢罪，倘若被定罪，最高刑罰可被判20年徒刑和75萬元罰款。