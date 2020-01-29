夫婦被殺埋屋底、另發現3具屍體 疑女婿殺人魔幹的

南加州的一對夫妻前往墨西哥收房租後音訊全無，最後竟被發現遭到謀殺，被埋在出租的房屋底下，而嫌犯竟是他們的女婿。

聖地牙哥聯合論壇報報導，70歲的房東傑恩(Jesus Ruben Lopez Guillen)，與65歲妻子瑪麗亞‧泰瑞莎‧羅培茲(Maria Teresa Lopez)，兩人遺體16日被發現埋在墨西哥蒂華納(Tijuana)的住宅地板下。

傑恩夫婦前往其名下位在蒂華納的歐布雷拉地區(Obrera)的房屋向房客收取相當於6400美元的租金，原本只打算停留幾個小時，卻遲遲沒有回到園林市(Garden Grove)的住家；他們的女兒於10日通報兩人失蹤。

園林市警局副分局長惠特尼(Carl Whitney)說：「傑恩原本打算收到錢後拿去銀行兌匯，然後迅速回家。」

死者女兒對警方說，她透過網路服務追蹤父母抵達他們名下的一處房地產，但一個親戚去查看時卻沒有找到他們，後來電話也斷線。

惠特尼說，警方在案發出租房屋附近，找到死者的綠色2005年豐田Toyota Tundra汽車。警方懷疑本案可能涉及財務糾紛。

相關單位逮捕夫妻倆的女婿，將控以謀殺罪，但未透露他的全名，只稱他為「Santiago N」。此人告訴相關單位，他在蒂華納的邊界檢查站接到傑恩夫婦，帶他們到出租房屋所在地，然後還送他們到銀行去把錢兌換成美元；他也宣稱他有把兩人送回邊界；警方則發現他的說詞中存在「諸多矛盾」。

媒體KABC報導，傑恩夫婦遺體被發現數日後，蒂華納警方又陸續發現另外三具屍體也被埋在相同住宅，因而懷疑這名女婿可能是連續殺人犯，以賣車為藉口誘使受害者前來。