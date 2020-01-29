美衛福部長稱國人染病風險低 但47%民眾仍恐慌

衛生福利部部長阿查爾(Alex Azar)28日表示，美國人感染新型冠狀病毒2019-nCoV肺炎的風險仍低，不過新民調顯示多數美國人仍擔心疫情爆發；聯邦參議員也聯名致函要求阿查爾更新疫情資訊，保護公眾健康。

阿查爾28日在記者會上表示：「疫情快速移動、持續演變，但目前美國人應該無須擔心自身安全。」

民調公司「晨間諮詢」(Morning Consult)在24日至26日訪問2200名美國成人，多數美國人擔心疫情會如2014年的伊波拉(Ebola)病毒，47%受訪者認為自己的州遲早會有人遭感染；恐慌增長之際，美國人最信任疾病防治中心(CDC)。

參院對新型冠狀病毒2019-nCoV疫情爆發相當關切，30名民主黨參議員響應華盛頓州同僚莫瑞(Patty Murray)行動，28日聯名致信給衛福部長阿查爾，要求更新有關新型冠狀病毒的疫情、應對措施、可用醫療資源、機場篩檢數據等信息，確保公眾健康。

伊利諾州聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth )、德賓(Dick Durbin)28日表示，該聯名信是在美國確診五名患者後發出，信中要求衛福部提供病毒嚴重程度、現階段醫療機構的診斷能力，及五大機場篩檢乘客情形的最新資料。

參議員們敦促衛福部繼續採取科學導向的措施應對疫情，並希望該部門提出國會可採取因應步驟的建議。

信中列出的七大問題包括：

1，國會應如何全力支持美國政府應對疫情？

2，目前有多少衛福部官員在國內外參與2019-nCoV的應對工作，以何種身分參與？

3，衛福部現階段判斷這種新型病毒所造成的臨床嚴重性程度？

4，目前國內對該病毒的診斷能力如何？全美有多少醫療機構有能力診斷2019-nCoV？

5，衛福部對2019-nCoV可能讓醫護人員陷入風險的了解有多少？聯邦疾病防治中心(CDC)如何與美國衛生保健單位溝通，以確保醫護人員的健康和安全？是否對醫護人員提供了外指導？

6，有多少乘客通過美國機場的篩檢程序？從中找出了多少潛在病例？機場篩檢程序是否有計劃進行改變？

7，2019-nCoV疫苗研發取得了哪些進展？

信中還提到，有效且快速的控制病毒，有賴於世界醫療人員共同合作、分享確切信息。