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兩孩子人間蒸發…母親沒報警 反另結新歡

2020-01-29 13:14世界日報 編譯孫梁／綜合28日電

愛達荷州警方27日表示，一個母親的兩個孩子去年9月失蹤後一直不見蹤影，他們會同夏威夷警方在考艾島(Kauai)攔檢這位母親及其新婚丈夫的車，但搜查後沒有發現兩個子女的任何線索。

一個母親的兩個孩子去年9月失蹤後一直不見蹤影，警方在夏威夷找到這位母親及其新婚丈...
一個母親的兩個孩子去年9月失蹤後一直不見蹤影，警方在夏威夷找到這位母親及其新婚丈夫，但沒有發現兩個子女的任何線索。圖為失蹤的七歲弟弟約書亞．瓦羅(左)和17歲姊姊苔莉．雷恩。(美聯社)
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失蹤子女分別是7歲和17歲，警方要求母親蘿莉·瓦羅(Lori Vallow)在1月30日前，必須把兩個子女帶到愛達荷州的衛生與福利廳，否則將面臨指控，但蘿莉及其新婚夫婿迄今沒有因此案而遭到指控和被捕。

離奇失蹤案的起因是去年7月一起槍案，蘿莉的哥哥在鳳凰城的家與妹夫吵架後開槍擊斃對方，並稱是出於自衛，但哥哥12月也不明不白地死去。蘿莉的丈夫死後，她帶著兩個孩子投奔愛達荷州的娘家。

但兩個孩子9月失蹤後蘿莉沒有報警，11月初與剛喪偶的男子戴貝爾(Chad Daybell)結婚，戴貝爾說，他的妻子是10月19日自然死亡。

蘿莉的娘家向警方表示，對兩個孩子的失蹤感到擔憂，警方找到蘿莉和戴貝爾查詢，蘿莉說孩子去了亞利桑納州的親戚家。但警方很快查證她沒說實話，次日再找蘿莉時，兩人都不見蹤影。

警方在調查戴貝爾妻子的死因，去年12月在下葬的猶他州進行屍檢，本月搜查了戴貝爾的家，帶走了手機和電腦等43種物品。儘管妻子的屍檢仍無結果，但警方認為，在妻子之死和兩個孩子失蹤案中，戴貝爾都是關鍵人物，只要蘿莉的孩子能露面，許多疑問將迎刃而解。

愛達荷州警方仍在夏威夷繼續調查，沒說蘿莉如果不能在最後期限前交出兩個孩子，她會面臨何種後果。

蘿莉以前曾在夏威夷的一家企業工作，當地警方表示，她和戴貝爾已在夏威夷住了一段時間。

兩個失蹤孩子的祖父母宣布，將懸賞2萬元尋找孫子。兩位老人還懷疑兒子是被謀殺，認為兒媳和戴貝爾都是邪教信徒。

失蹤夏威夷結婚

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