美國人今年將繼承7,640億美元遺產 其中大部分免稅！

紐約大學法學教授Lily Batchelder預估，美國人今年將繼承高達7,640億美元的遺產，且平均稅率僅2.1%。相較下，美國人為工作和儲蓄繳納的稅率約為15.8%。許多高收入的員工甚至要繳更高的稅率，目前最高邊際稅率為37%，更別說還有工資稅（payroll taxes）。

Batchelder表示：「如果可以的話，我們應該對繼承收入課徵比工作收入更高的稅率。」

在現有的體制下，美國富人贈與房地產給繼承人時需繳納40%的稅。然而，他們有很多避稅的方式，例如信託和其他更複雜的手法。

為了讓美國稅制更加公平，Batchelder提倡廢除遺產稅，讓繼承人就其繼承的遺產繳交所得稅和工資稅。城市-布魯金斯稅收政策中心（Urban-Brookings Tax Policy Center）預估，若以終身為期限的繼承金額低於250萬美元，便能免於課稅，將可在下個十年從最富有的前0.02%繼承人身上，課徵3,400億美元的稅收。

若以終身為期限的繼承金額低於50萬美元，便能免於課稅，則會影響到最富有的前0.18%的繼承人，將可在下個十年增加多達1.4兆美元的稅收。

此外，這個倡議還具備政治目的，因廢除遺產稅是共和黨長久以來追求的目標，共和黨人常稱其為「死亡稅」。美國商務部長羅斯說：「人死已經夠不幸了，不應該因為這樣還被罰錢。」