史上最偏袒！川普讓以色列統治最神聖的地方

美國總統川普定28日下午公布中東和平方案，英國泰晤士報報導，這將是美國史上最偏袒以色列的和平方案，將讓以色列對耶路撒冷最神聖的地方享有主權。

根據泰晤士報取得的方案內容，以色列將控制約旦河西岸30%的區域，包括約旦河谷和猶太人屯墾區，並統治耶路撒冷舊城最神聖的地方，猶太人稱為聖殿山，穆斯林稱為崇高聖所。

方案並未提到巴勒斯坦在短期內建國的可能性，而是要巴勒斯坦自治政府放棄軍事權力，承認以色列是猶太人國家。方案也沒提到巴勒斯坦難民。