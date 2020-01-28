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史上最偏袒！川普讓以色列統治最神聖的地方

2020-01-28 22:11聯合報 編譯李京倫／即時報導

美國總統川普定28日下午公布中東和平方案，英國泰晤士報報導，這將是美國史上最偏袒以色列的和平方案，將讓以色列對耶路撒冷最神聖的地方享有主權。

根據泰晤士報取得的方案內容，以色列將控制約旦河西岸30%的區域，包括約旦河谷和猶太人屯墾區，並統治耶路撒冷舊城最神聖的地方，猶太人稱為聖殿山，穆斯林稱為崇高聖所。

方案並未提到巴勒斯坦在短期內建國的可能性，而是要巴勒斯坦自治政府放棄軍事權力，承認以色列是猶太人國家。方案也沒提到巴勒斯坦難民。

川普卻說，他的方案得到「許多阿拉伯國家」支持，巴勒斯坦人最終也會贊成這個方案，「方案對他們非常好，根本是好到爆」。

川普27日在白宮迎接以色列總理內唐亞胡。法新社
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