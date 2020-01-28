宣布中東和平計畫前川普致電巴勒斯坦領袖 遭拒接

美國總統川普訂於美東時間28日中午宣布新版中東和平計畫，他自詡為「世紀協議」的計畫其實一面倒向以色列，包括讓以色列享有對於耶路撒冷舊城聖殿山的全部主權以及多達三成的約旦河西岸土地，更別說川普2年前宣布承認耶路撒冷為以色列首都並將大使館遷往該處。

川普27日在白宮先後接見以色列總理內唐亞胡和主要反對派領袖甘茲，不忘吹噓此一計畫。泰晤士報揭露，川普27日打電話給巴勒斯坦自治政府領袖阿巴斯，但阿巴斯拒接，也沒有任何巴勒斯坦領袖出席28日宣布計畫的儀式。 川普27日在白宮迎接以色列總理內唐亞胡。法新社 分享 facebook