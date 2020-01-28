再生能源發展趨勢 美國微電網集電共享

矽谷發展「微電網」（Microgrids）的新科技，串起周遭社區的共享電網，不怕電力公司斷電，還可以把多餘的電賣回給電力公司賺錢。

攸關救急和生命安全的消防隊，最怕停電拖延消防車的出動速度。舊金山東灣佛利蒙特市（Fremont）擁有全美國指標性的創新能源計畫，在消防局裝設微電網的設備，電力公司若停電也不怕。

負責能源計畫的民間廠商Gridscape Solutions執行長高爾（Vipul Gore）告訴中央社記者，去年野火季節，電力公司在北加州施行大規模的防火性斷電時，微電網供電12小時，直到復電。

2019年10月加州太平洋瓦斯與電力公司（PG&E）為了防止森林火災，進行公共安全斷電，北加州有百萬用戶受到波及。

另外，加州處於活躍的地震斷層帶，預防性的電力需求，科技界須尋求解方。

高爾解釋，微電網有兩種模式：在正常狀態，太陽能產生電力，減輕用戶電費帳單，當電力過多時，還可以賣給電力公司而賺錢；遇到電力公司停電，微電網自動隔離成孤島模式，自給自足網內社區所需的電力。

架在停車場屋頂上的太陽能板，白天負責收飽能源，進入微電網的系統。裝在戶外的微電網，包含7個組件，其中有一個比直立式冰箱高大、全天候空調的電池箱是關鍵技術。

透過微電網的電池系統與雲端管理，把電存起來，突破以往太陽能白天發電，沒用完電力就耗費掉的缺點。

設備終端與電力公司的電網連接，自動切換供電來源，等同在傳統供電的連結上，多一組電力運用。

透過清淨能源解決電力缺口，這是由民間建造、經營，10年移轉政府的BOT案，以公家單位的消防局為首，納入鄰近的醫院、商家和數量漸增的住戶，進到這個微電網的社區。

微電網組目前的造價新台幣900多萬元，預估相關設備10年省下的電費約新台幣1000萬元，因此必須著眼於長期投資。

微電網技術主要在南北加州及印度的公眾機構如醫院、旅館逐漸採行。矽谷的大型科技公司，包括蘋果公司（Apple Inc.）總部園區、雲端產業的VMWare公司等也在規劃建置類似的微電網。