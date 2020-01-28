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「強暴盒子」如影隨形 淫魔前助理庭上啜泣

2020-01-28 13:38世界日報 記者胡玉立／綜合報導

前好萊塢製片大亨溫斯坦性侵案原告之一的前製作助理咪咪·哈雷。 美聯社
前好萊塢製片大亨溫斯坦性侵案原告之一的前製作助理咪咪·哈雷。 美聯社
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好萊塢製片大亨溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵案原告之一、前製作助理咪咪·哈雷(Mimi Haleyi)27日出庭作證，詳述自己2006年在溫斯坦紐約公寓裡遭他強暴的細節。現年42歲的哈雷不時啜泣地說：「我拒絕他，但他仍王硬上弓。」她向哈維說「不」，還以自己「月經來潮」試圖阻止溫斯坦，但溫斯坦仍然硬推她上床強暴她，並強行對她口交。

哈雷向陪審團表示，事發當時她想大叫「強暴」，但轉念 ：「我高喊強暴，又有誰聽得到我？於是我決定忍下來，那是我能做最安全的事。」

哈雷是首位上庭作證的原告。此案還有另一名女演員稱自己在2013年於曼哈頓酒店房間內遭溫斯坦強暴，仍待出庭作證。67歲的溫斯坦堅稱無罪，指任何性接觸都是兩廂情願。

此案22日開庭，23日女星安娜貝拉莎拉(Annabella Sciorra)曾出庭指控溫斯坦1993年到她公寓強暴她，此項指控雖不在刑事指控時效範圍內，仍可能發揮作用。檢方試圖證明溫斯坦持續利用影響力對多位女性採取性掠奪行徑。

哈雷生於芬蘭，在瑞典長大。她說，2004年電影「神鬼玩家」（The Aviator）倫敦首映會，她初識溫斯坦，2006年坎城影展兩人再次相遇，她向溫斯坦表示有興趣參與他的製片，溫斯坦邀她去酒店房間當場要求按摩，被她拒絕，她說自己當時「倍感受辱」。後來，溫斯坦為哈雷安排在真人實境秀「決戰時裝伸展台」（Project Runway）擔任助理。

哈雷談到遭溫斯坦首次性侵幾周後，溫斯坦再次在旅館房間裡拉她上床性交，她說當時她只覺得自己全身「麻木」。她沒有報警，是因為自己當時持旅遊簽證工作，也害怕溫斯坦的權勢，「我認為我一點機會也沒有。」哈雷2017年10月舉行記者會公開指控溫斯坦。

溫斯坦辯護律師切羅尼斯（Damon Cheronis）在質詢時，於大屏幕顯示2008年哈雷在坎城電影節遇到溫斯坦，寄給他一封內容友好的電子郵件。哈雷承認她「偶爾與溫斯坦聯繫」。

精神科醫師巴巴拉·茲夫（Barbara Ziv）上周曾告訴陪審團，多數性侵受害者都繼續與攻擊者者保持聯繫，害怕自己把事情告訴任何人會受到報復。哈雷表示，「說實話，我不知道該如何處理這件事，所以我就像把它放進盒子裡，當作沒有發生一樣，隨身攜帶。」

性侵好萊塢

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