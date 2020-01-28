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火噬阿州碼頭 數十遊艇毀至少8死

2020-01-28 13:35世界日報 編譯孫梁／綜合27日電

阿拉巴馬州北部田納西河的一座公園碼頭27日凌晨發生大火，導致碼頭和數十艘遊艇被...
阿拉巴馬州北部田納西河的一座公園碼頭27日凌晨發生大火，導致碼頭和數十艘遊艇被燒毀。 美聯社
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阿拉巴馬州北部田納西河的一座公園碼頭27日凌晨發生嚴重火災，木質的碼頭和停泊的數十艘遊艇被兇猛大火吞噬，至少有八人喪生，當地消防部門說，由於不知道多少人隨遊艇沉沒，死亡人數還可能增多。

大部分被燒毀的遊艇都有人常駐，部分遊艇是周末度假使用。火災發生在午夜剛過時，人們都在沉睡中。木質構造的碼頭至少停靠了35艘遊艇，許多遊艇是停泊在鋁製結構的頂棚下，熊熊的火焰將鋁棚燒塌，墜地後堵住了逃生路，燃燒的碎片四處散落，船員只好向河中逃命。

與丈夫和兒子住在遊艇屋的一個婦女說，她家的遊艇停在沒有起火的一座碼頭，失火場景令人恐怖，求救的尖叫聲四起，但其他人毫無辦法，根本過不去。

史考茨堡(Scottsboro)鎮消防部門說，部分遊艇隻燃燒後沉沒，部分遊艇著火前駛離碼頭，要在潛水員檢查沉遊艇後，才能知道是否還有其他受害人。至少七人因為燒傷和棄遊艇跳水而被冰冷的河水凍傷，在醫院接受治療。

與男友住在附近一艘遊艇上的女性說，尖叫聲吵醒了他們，窗口外映著紅紅的火光，整座碼頭不到20分鐘就全部被大火吞沒，而每艘遊艇上都有丙烷和天然氣罐，助長火勢更加兇猛。

傑克森郡警表示，許多逃生的人，從河中被救出，他們將請潛水員來搜查沉沒遊艇。

失火後由於碼頭中段被燒毀，阻斷了逃生路，許多人只好跳到碼頭頂端的遊艇上逃命，但大火又向遊艇隻蔓延，導致跳水成了他們求生的唯一出路。

一名喬治亞州的居民說，他的姑姑和丈夫及五個子女住的一條遊艇被燒毀，姑姑已證實喪命，其他親友尚不知下落，警方仍在尋找，但目前死者和失蹤者的名單尚未公布。警方表示，搜救倖存者的難度極大，因為倒塌的碼頭壓在遊艇上面 。

天明後，被燒毀的碼頭仍有煙霧飄散，倒塌的鋁製頂棚有一部分沉在水中，警艇和消防船在河上布置了漂浮障礙物，以遏制洩露的燃油在水面擴散。

遊艇碼頭大火

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