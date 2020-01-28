華倫故鄉2媒體 為楊安澤背書

楊安澤上周在愛阿華州一場競選活動發表演說。 美聯社 分享 facebook

因26日公布新一波民調達標，華裔民主黨總統參選人楊安澤已取得資格，可參加新罕布夏州的民主黨提名候選人辯論，其競選陣營表示，這是因選民很希望再次見到楊安澤出現在舞台；另外，儘管麻州是另一位參選人、聯邦參議員華倫的故鄉，但兩家地區報紙已表態支持楊安澤出任民主黨總統候選提名人。

全國公共廣播電台(NPR)報導，楊安澤在分開進行的兩個全國民調，各斬獲7%及5%的支持率，另外，在新罕州的兩項民調也取得5%，所以通過門檻，可以參加2月7日在新罕州曼徹斯特舉行的辯論會，而在辯論後四天，新罕州便舉行初選投票。

45歲的楊安澤缺席元月的愛阿華州辯論。當時他指稱民調品質拙劣，要求民主黨全國委員會委託再辦更多民調，不過委員會並沒那麼做。

楊安澤競選陣營主任芮安(Nick Ryan)以書面聲明表示，選民顯然很懷念楊安澤，於是以支持率確保他能在新罕州再度登台。在楊安澤之前，已有六人達標。

而在麻州，同屬「媒體新聞集團」(MediaNews Group)「洛厄爾太陽報」(Lowell Sun)及「衛兵與進取報」(Sentinel & Enterprise)27日發表聯合社論，為楊安澤背書，讚美他有意願接觸全體選民。兩報認為，楊安澤與川普總統相似之處，便是可以打破「政治現況」，但楊安澤會以科技創業家的敏銳手法那麼做，而不像顆破壞球。

兩報社論說，楊安澤致力於政治該為人民服務這個理念，或如其競選口號所述的「人道優先」；楊安澤相信，政府必須解決產業職缺掏空化的現象，為勞工及中產階級著想，而該現象近年來惡化，對某些社區的打擊特別嚴重。兩報強調，雖不盡然認同楊安澤的政治立場，但認為他把年輕的能量及新做法引入選戰，而且代表美國最優秀之處，也就是深思熟慮又樂觀。