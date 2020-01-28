桑德斯超越拜登 新罕州民調衝第一

最新民調顯示，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯在新罕布夏州的支持度躍升第一。圖為桑德斯的支持群眾高舉標語牌。 美聯社 分享 facebook

距離初選只剩兩周的民調結果顯示，民主黨總統參選人，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)在新罕布夏州的支持度已經突破重圍躍升第一。

據「波士頓先鋒報」(Boston Herald)、費城國家廣播公司(NBC10)、及富蘭克林皮爾斯大學(Franklin Pierce university)27日最新民調指出，新罕州桑德斯的支持度為29%，和兩周前的民調相比大幅提升7%，打敗前副總統拜登(Joe Biden)；而拜登的支持度目前為22%，下滑四個百分點。

麻州聯邦參議員伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)支持度則位居第三為16%；印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)僅追在後支持度16%；明州聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)支持度僅5%。

近日的民調也指出，隨著川普彈劾案進入參院審查，民主黨參選人與川普的支持度差距也愈來愈小；據蘭格研究所(Langer Research Associates)和美國廣播公司(ABC)的合作民調顯示，川普的支持度只領先幾個百分點。

該民調指出民主黨支持度最具優勢的拜登，目前領先川普四個百分點，支持度分別為50%和46%；ABC先前的民調則顯示，拜登領先川普將近20個百分點，支持度分別為56%和39%。

桑德斯在愛阿華州和新罕州和川普的支持度相比，則是領先兩個百分點，支持度分別為49%和47%，而更早之前的民調桑德斯則是領先拜登17%。