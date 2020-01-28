傳ICAO封鎖挺台推特帳號 美議員批ICAO屈服中方

傳國際民航組織（ICAO）封鎖發布挺台灣言論的推特帳號，美國國會議員27日推文譴責ICAO此舉。

美國新聞網站Axios報導，ICAO封鎖多個推特帳號，用戶包括美國國會助理與華府學者等，因為他們在網上批評ICAO排除台灣。

智庫「2049計畫」（Project 2049 Institute）客座研究員莊宛樺（Jessica Drun）22日發布一則推文，談論2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情擴散，世界衛生組織（WHO）與ICAO卻不願與台灣分享資訊，讓擁有區域最繁忙機場之一的台灣，無法收到ICAO與WHO的最新資訊；莊宛樺25日發現自己的推特帳號遭ICAO封鎖。

聯邦眾議院外交委員會推特帳號27日轉發Axioa的報導，並指出，ICAO在確保航空安全方面發揮重要作用，但不讓反對ICAO排除台灣的人士發聲，違背其公平、包容與透明原則。

參議員魯比歐（Marco Rubio）也透過推特表示，ICAO封鎖國會助理等人的推特帳號，因他們的推文談及台灣；這再度顯示中共如何施壓與欺凌國際組織，使其屈服於中方的要求。