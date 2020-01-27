這個國家據傳也被川普施壓 要購買美國農產品

印度總理莫迪（左）與美國總統川普，圖為兩人去年在聯合國大會期間會談的檔案照。 路透 分享 facebook 路透報導，美國總統川普下月出訪印度之際，美國施壓印度至少再加碼購買50億至60億美元的美國農產品，以換取美國恢復對印度產品的貿易優惠待遇。

報導指出，為迎接川普來訪，美印兩國官員也就一項貿易協議加緊協商，希望屆時新德里政府能撤回對杏仁、核桃、蘋果等農產品加徵的關稅。川普去年以貿易壁壘為由取消對印度「普遍優惠制（GSP）」的優惠，56億美元的印度產品喪失零關稅的資格。印度還以顏色，也對20餘項美國產品加徵關稅。

路透引述消息人士透露，印度提議對美國醫療產品局部寬減價格上限，並對部分美國產品撤回加徵的關稅，但美國官員還希望印度擴大進口50億到60億美元的產品，才願意讓印度恢復GSP優惠。

華府的消息來源透露，美印之間貿易協議會比美中簽署的貿易協議小得多，但「基本架構是一樣的」。

華府顧問公司 Vogel集團的卡帕迪亞（Samir Kapadia）說：「除非在貿易差額有所讓步，美國要指望和印度達成合理協議將是一大考驗。鑒於近日已和中國大陸達成協議，印度勢得跟上腳步。」

路透另外引述消息來源報導，印度財政部最快會在2月1日發表年度預算案時宣布，將對來自中國等地價值約560億美元的電子、化工與手工藝等50類進口產品加徵關稅，以保護國內產業。

路透報導指出，可能調高關稅的項目有手機充電器、工業用化學品、燈具、木製家具、蠟燭、珠寶、手工藝品。如此一來，充電器或像振動馬達、振鈴器仍靠進口的智慧手機製造商將受影響，像宜家家居（IKEA）在印度擴大營運的跨國業者也可能受創。

其中一位官員指出，「我們的目的是要抑制非核心項目的進口」。他表示，加徵進口關稅，將為本地製造業者提供公平競爭的環境。與印度簽有貿易協議的中國大陸和東南亞國協（ASEAN）等國的便宜產品源源而來，讓本地製造商深受打擊。

業者透露，印度政府另考慮對不到10%受安全、健康及環保標準規範的進口產品，實施所謂的「品質標準」。