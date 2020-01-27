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川普批：貪腐政客 謝安達嗆：暴怒總統

2020-01-27 15:01世界日報 編譯潘勛／綜合26日電

在參院第二周的彈劾審理即將展開前夕，美國總統川普26日升高對眾院彈劾案經理謝安達的攻擊，用「貪腐政客」形容謝安達，並指他還沒對傷害國家而「付出代價」；謝安達則上電視反擊，指川普意在恐嚇他。

另一方面，川普法律團隊正在加緊操演，準備在參院審理彈劾案上，發動強勢辯護。

「華盛頓郵報」報導，川普在推特網頁發文說，「詭詐的(shifty)謝安達是貪腐政客，可能叫人很噁。他還沒對自己做出傷害國家的事，付出代價！」

身為眾院情報委員會主席的謝安達目前擔任川普彈劾案的首席經理人，在參院擔任控方。他上國家廣播公司新聞網(NBC News)「會見媒體」(Meet the Press)節目受訪，指稱川普是個「暴怒、愛報復的總統」，他認為這一點沒人會懷疑；「瞧瞧總統今天對我發的推文，說我該『付出代價』。」

節目主持人陶德問謝安達是否認為川普在口發威脅，謝安達說，自己認為川普用意就在威脅。

民主黨主張，川普扣留給烏克蘭的軍援，且在白宮橢圓形辦公室會議上，向烏國高層施壓，要求基輔當局發動對自己政敵的刑事調查，包括對前副總統白登。因此眾院彈劾川普，兩項罪名是分別是濫權及妨礙司法。

川普的法律團隊25日在兩個小時的陳詞上主張，總統有扎實的理由扣留給烏克蘭的軍援。辯方另對控方（即眾院）成案的立論基礎，還有對謝安達本人，表示懷疑。

但川普律師團陳述己方立論時避而不談事實，提出來的說法既無背景，不然就把眾院調查時蒐集到的證據化約到最小。

白宮發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)表示，謝安達說川普在威脅他，真是「荒謬可笑」。她上節目譴責加州出身的謝安達在「譁眾取寵」，話雖如此，葛瑞珊承認自己沒機會向川普請教他推文的真正用意，自己揣測川普指的是謝安達沒向選民付出代價。

在參院第二周的彈劾審理即將展開前夕，美國總統川普26日升高對眾院彈劾案經理謝安達...
在參院第二周的彈劾審理即將展開前夕，美國總統川普26日升高對眾院彈劾案經理謝安達的攻擊，用「貪腐政客」形容謝安達，並指他還沒對傷害國家而「付出代價」；謝安達則上電視反擊，指川普意在恐嚇他。 美聯社
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川普彈劾案烏克蘭

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