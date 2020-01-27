福斯民調：彈劾川普 50%贊成 44%反對

福斯新聞26日公布的調查顯示，大多數的選民認為美國目前的經濟榮景應歸功於美國總統川普；僅管如此，50%的登記選民和多數獨立派認為，參院在彈劾案中應將川普總統定罪，並將其逐出白宮，但44%的人反對。

贊成和反對者的黨派立場明顯，81%的民主黨人支持彈劾，但84%的共和黨人反對。獨立派53%的人支持，34%反對。

民主黨人認為，參院在裁決前應傳喚更多證人和要求提供更多證據，但48%的選民認為參院已掌握了彈劾所需的全部資料，44%的選民認為還需更多聽證。

調查是1月19至22日進行的，結果與12月8至11日在眾院表決前的調查幾乎沒有變化，12月的調查中是50%的人支持彈劾，46%的人反對。

儘管選民認為美國經濟好，許多人也認為是川普的功勞，但在其他方面，選民對川普幾乎沒有正面看法，他在與五位民主黨主要總統參選人的較量中處於劣勢，分別是以41%、42%、42%、41%和41%，落後於白登的50%、桑德斯的48%、華倫的47%、布塔朱吉的45%和彭博的49%。

56%的選民支持川普的經濟政策，反對者只有38%。認為經濟「很好」和「好」的選民分別占20%和35%，認為經濟不好的人只有14%。42%的選民表示，目前的經濟好是川普的功勞。但55%的選民認為，經濟並未使每個人公平地受益。

經濟是選民贊成川普表現的唯一領域，但在限槍、移民、外交政策、健保、政府開支、種族關係和環保問題上，多數人是持反對意見。