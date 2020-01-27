親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

菲驗出「灣仔碼頭」水餃肉含非洲豬瘟 食藥署：邊境確認是否有進口

武漢肺炎記者會市長口罩戴反還鼓掌 網轟慘不忍睹

愛州衝刺 白登、桑德斯民調遙遙領先

2020-01-27 14:56世界日報 編譯孫梁／綜合26日電

由於美式足球超級盃將於下月2日舉行，因此26日是下月3日愛阿華州黨團投票前最後一個能利用的周日，絕大多數民主黨參選人全力在愛州衝刺，以求能在第一場初選中勝出；而在選前公布的多項民調顯示，前副總統白登和國會參議員桑德斯拉大了和其他參選人的距離。

華盛頓郵報和美國廣播公司新聞網(ABC News)26日公布調查顯示，白登和桑德斯在全國分別以32%和23%遙遙領先其他參選人。在最先初選的愛阿華州，桑德斯和白登也分別以26%和25%的巨大優勢，領先排名第三的伊麗莎白·華倫(15%)。

愛州初選後，新罕布夏、內華達和南卡羅來納州將緊隨其後舉行，接下來是全國其他州的初選，而愛州的初選結果往往會影響其他州的初選和選民的態度。

新罕州的調查顯示，桑德斯與白登的支持率持平，緊隨其後的是華倫與布塔朱吉；但在全國民調上，白登和桑德斯已把其他參選人甩在後面，兩人的支持率都比去年10月的調查高；而華倫和布塔朱吉等人明顯落後。

華倫的支持率從去年10月的23%降至12%，仍保持在兩位數，其他參選人都是個位數，排在第四和第五位的前紐約市長彭博和華裔參選人楊安澤分別是8%和7%。

布塔朱吉今年初在愛州和新罕州的支持率升高，但在全國卻只有5%，國會參議員艾咪·柯洛布查和班內特的全國支持率分別是3%和2%。

調查表明，民主黨選民今年的選舉熱情高漲，73%傾向民主黨的選民表示肯定參加初選投票，遠高於2016年1月的59%。與四年前相比，傾向民主黨的選民對所選擇的參選人更滿意，九成表示將支持他們的選擇。

白登被認為是能率領民主黨奪回白宮的人選，38%傾向民主黨的選民表示，白登最可能擊敗川普，認為桑德斯和華倫能夠擊敗川普的人，分別是占18%和10%。

在最先初選的愛阿華州，桑德斯和白登也分別以26%和25%的巨大優勢，領先排名第三...
在最先初選的愛阿華州，桑德斯和白登也分別以26%和25%的巨大優勢，領先排名第三的伊麗莎白·華倫(15%)。 Getty Images
分享

桑德斯民主黨投票

延伸閱讀

民主黨初選民調桑德斯25%領先 華倫慘跌至1...

希拉蕊．柯林頓批桑德斯政客 「沒人喜歡他」拒...

狠批沒人喜歡桑德斯 希拉蕊紀錄片將播出

國民黨的問題不在世代交替

相關新聞

福斯民調：彈劾川普 50%贊成 44%反對

2020-01-27 14:58

川普批：貪腐政客 謝安達嗆：暴怒總統

2020-01-27 15:01

妻遭狼醫性侵 楊安澤：我辜負她

2020-01-27 14:54

影片證據曝光 川普疑親口下令開除駐烏克蘭大使

2020-01-26 19:28

想騙過高乘載管制 美駕駛用人骨模型偽裝副駕駛被識破

2020-01-26 12:17

美嚴打「生育觀光」 傳限縮簽證

2020-01-23 23:12

伊拉克致函安理會 呼籲譴責美國暗殺行動

2020-01-07 11:43

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14

熱門文章

昔921火速來台救人！如今土耳其強震 我特種搜救隊已整備待命

2020-01-26 16:36

日本20年前超人氣109辣妹近況曝光 年屆40全是美人

2020-01-26 18:57

櫻花妹海外度假半夜接到電話嚇死 結局超展開

2020-01-26 20:20

可載425人 波音新型客機首試飛

2020-01-26 22:33

武漢肺炎…三階段影響股市

2020-01-27 03:47

美股超級財報周 風險升高

2020-01-27 03:32

影片證據曝光 川普疑親口下令開除駐烏克蘭大使

2020-01-26 19:28

大量偽造的日檢證明流通 越南人接單、中國製作一條龍

2020-01-27 12:18

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top