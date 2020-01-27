愛州衝刺 白登、桑德斯民調遙遙領先

由於美式足球超級盃將於下月2日舉行，因此26日是下月3日愛阿華州黨團投票前最後一個能利用的周日，絕大多數民主黨參選人全力在愛州衝刺，以求能在第一場初選中勝出；而在選前公布的多項民調顯示，前副總統白登和國會參議員桑德斯拉大了和其他參選人的距離。

華盛頓郵報和美國廣播公司新聞網(ABC News)26日公布調查顯示，白登和桑德斯在全國分別以32%和23%遙遙領先其他參選人。在最先初選的愛阿華州，桑德斯和白登也分別以26%和25%的巨大優勢，領先排名第三的伊麗莎白·華倫(15%)。

愛州初選後，新罕布夏、內華達和南卡羅來納州將緊隨其後舉行，接下來是全國其他州的初選，而愛州的初選結果往往會影響其他州的初選和選民的態度。

新罕州的調查顯示，桑德斯與白登的支持率持平，緊隨其後的是華倫與布塔朱吉；但在全國民調上，白登和桑德斯已把其他參選人甩在後面，兩人的支持率都比去年10月的調查高；而華倫和布塔朱吉等人明顯落後。

華倫的支持率從去年10月的23%降至12%，仍保持在兩位數，其他參選人都是個位數，排在第四和第五位的前紐約市長彭博和華裔參選人楊安澤分別是8%和7%。

布塔朱吉今年初在愛州和新罕州的支持率升高，但在全國卻只有5%，國會參議員艾咪·柯洛布查和班內特的全國支持率分別是3%和2%。

調查表明，民主黨選民今年的選舉熱情高漲，73%傾向民主黨的選民表示肯定參加初選投票，遠高於2016年1月的59%。與四年前相比，傾向民主黨的選民對所選擇的參選人更滿意，九成表示將支持他們的選擇。