妻遭狼醫性侵 楊安澤：我辜負她

參加民主黨總統初選的華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)，26日在「福斯周日新聞」 (Fox News Sunday)專訪中公開表示，當他得知妻子盧艾玲(Evelyn Yang)曾遭婦產科醫師性侵時，覺得自己「辜負了她」。

楊安澤說：「讓我非常痛苦的是，很多次她掛號看診的時候我都不在她身邊，我覺得是我辜負了她，艾玲遇到這種事實在讓我心碎，任何人遇到這種事都令人心痛。」

盧艾玲本月稍早接受有線電視新聞網(CNN)專訪時透露，自己懷第一胎時，曾遭婦產科醫師哈登(Dr. Robert Hadden)性侵。

楊安澤也說：「艾玲不是唯一遭遇這種事的受害者，許多經歷類似遭遇的婦女都給我們大量的支持與感激之情；我們這個國家應該坦然面對這種事比我們以為的更常發生，相關單位不應保護涉案醫師，而是應盡全力保護民眾、以及我們的妻子、女兒、與母親；我們這個國家能夠做得更好。」

楊安澤競選團隊也宣布，他已經有資格參加民主黨下月在新罕布夏州曼徹斯特(Manchester)聖安塞姆學院(Saint Anselm College)舉行的辯論；新罕布夏大學(UNH)與CNN在該州的民調顯示，楊安澤支持度超過5%，成為第七位取得參加下一場辯論資格的參選人。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，楊安澤在愛阿華州迪比克(Dubuque)造勢時，表態反對民主黨全國委員會(Democratic National Committee)決定不讓「福斯新聞」 (Fox News)主持總統參選人電視辯論。

楊安澤說：「我認為民主黨人應該做一件事，就是上福斯新聞對美國民眾對話，因為如果我們根本不跟全國40%或50%的人口說話，又怎能贏得大選並讓國家團結呢？」