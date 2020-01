美國亞利桑納州一名62歲男子日前突發奇想,將一具人骨模型偽裝成副駕駛,企圖蒙混過關、開上當地的高乘載車道(High-Occupancy Vehicle lane),但仍被公路巡警當場識破。

從亞利桑納州公安部推特貼出照片可看到,人骨模型戴著一頂迷彩漁夫帽,穿上破舊的襯衫,再被駕駛放到一個戶外保冰箱上,最後用黃色彈性繩綁到副駕駛座。

因美式卡漫《太空超人》(He-Man and the Masters of the Universe)中,主角死敵之一就是「骷髏王」(Skeletor),亞利桑納州公安部用推文時,也發揮幽默感,稱「你以為帶上『骷髏王』副駕駛就能開上高乘載車道?錯得離譜!」,同時還加上「#沒得逞」和「#你不是太空超人」(#YoureNotHeMan)的標籤。