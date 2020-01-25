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「$4MIL」誤以為4000…移民看不懂英文 刮中1.2億被騙走

2020-01-25 13:53世界日報 記者胡玉立／綜合報導

麻州一名葡裔移民男子控告兩名女子欺負他看不懂英文，共謀騙走他中到的刮刮樂彩券獎金400萬元(美金，下同；約合新台幣1.2億元)。兩名被告女子矢口否認。中獎金額暫時被扣下，存入法庭計息帳戶中，等候全案裁決。

麻州一名葡裔移民男子控告兩名女子欺負他看不懂英文，共謀騙走他中到的刮刮樂彩券獎金...
麻州一名葡裔移民男子控告兩名女子欺負他看不懂英文，共謀騙走他中到的刮刮樂彩券獎金400萬元。圖為其中一名被告蘇莎娜‧賈斯帕爾領取400萬元獎金。(麻州樂透局照片)
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麻州新貝福德(New Bedford)高等法院訴訟紀錄顯示，原告達龐特(Joao Luis DaPonte)不會讀也不會說英文，去年11月23日買了幾張「淘金熱」(Gold Rush)刮刮樂彩券，其中一張10元彩券中到獎金「$4MIL 」，但這個數字在葡萄牙文是「4000元」，他不知道自己中到400萬大獎。

之後，達龐特找了同樣住在新貝福德的奧利維拉(Maria Oliveira)幫他兌換中獎彩券；奧利維拉後來交給他3800元。

12月10日，達龐特聽說平日在麵包店工作的奧利維拉，幫她的老闆蘇莎娜‧賈斯帕爾(Susana Gaspar)買了一張10元刮刮樂彩券，結果中到400萬元。

達龐特在把自己中獎後拍下的彩券照片秀給朋友看時，才知道他其實是中到400萬元。達龐特這才明白，奧利維拉和賈斯帕爾騙走了他的彩金。

達龐特說，他在咖啡店總共買了20元刮刮樂彩券，之後還曾去麵包店買麵包。代表奧利維拉和賈斯帕爾的律師則表示，奧利維拉是去咖啡店喝咖啡時，幫賈斯帕爾買下彩券，然後回到麵包店，交給老闆賈斯帕爾。後來賈斯帕爾在中獎的彩券背面簽名，拿去兌現。

法庭紀錄顯示，賈斯帕爾選擇一次性付款、稅前總值合計260萬元。由於此案告上法庭後，達龐特要求法院禁止支付該獎金，稅後總獎金165萬8672元已被法庭扣下，存入計息法庭帳戶中 ，直至此案解決為止。

奧利維拉稱，她從未替任何人兌現彩券，也不曾自達龐特那裡收到任何彩券，更不曾交給他3800元。

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