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怕被溫斯坦毀了不敢報警…淫魔性侵案 更多女星作證

2020-01-25 14:27世界日報 記者顏伶如／綜合報導

好萊塢製片溫斯坦(Harvey Weinstein)遭控性騷與性侵案，如今有更多女星出面作證。「為所應為」(Do the Right Thing)女星蘿西裴瑞茲(Rosie Perez)24日出庭作證時說，一起拍片的女星安娜貝拉西歐拉(Annabella Sciorra)在1990年代中期曾對她透露遭到溫斯坦強暴，但害怕萬一報警的話，溫斯坦「會把我毀了。」

好萊塢製片溫斯坦遭控性騷與性侵案繼續審理，影片「為所應為」女星蘿西裴瑞茲24日出...
好萊塢製片溫斯坦遭控性騷與性侵案繼續審理，影片「為所應為」女星蘿西裴瑞茲24日出庭作證。(美聯社)
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蘿西裴瑞茲在法庭上作證時說，1993年間，安娜貝拉西歐拉用顫抖口吻在電話中告知遭人性侵。蘿西裴瑞茲表示，當時曾詢問安娜貝拉西歐拉被誰性侵，但她卻不願透露，過了幾個月之後，安娜貝拉西歐拉從倫敦再度打電話來，訴說遭到溫斯坦騷擾，非常害怕。

蘿西裴瑞茲在法庭上說，她在電話中對安娜貝拉西歐拉說道「他就是強暴妳的那個人」，接下來兩人在電話中就哭了起來。

對於蘿西裴瑞茲建議報警，安娜貝拉西歐拉則說：「我不能報警，他會把我毀了。」

安娜貝拉西歐拉23日對陪審團表示，1993年、1994年間，溫斯坦強行進入她位於紐約的公寓，把她壓倒在床上性侵得逞。她說，蘿西裴瑞茲是少數她曾透露這起不堪往事的友人。直到2017年，安娜貝拉西歐拉才公開遭到溫斯坦性侵的往事。

溫斯坦則透過律師團表示，所有性關係都是基於兩情相悅。他的辯護律師團也說，蘿西裴瑞茲不應該被允許出庭作證，但法官勃克(James Burke)駁回了辯護律師團的動議，還是讓這位女星作證。

溫斯坦辯護律師薛朗尼斯(Damon Cheronis)質問蘿西裴瑞茲為何不去報警，也沒有在接到電話時趕赴安娜貝拉西歐拉的住處表示關切，蘿西裴瑞茲回答說：「我必須尊重當事人。」

紐約性侵好萊塢

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